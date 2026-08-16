Putin afirmó que la relación de Rusia con el régimen de Corea del Norte alcanzó “un nivel de asociación sin precedentes”

La afirmación sugiere una estrecha colaboración que podría afectar la balanza de poder en la región, y se basa en una carta en la que Kim Jong Un se autodenomina “hermano” de Rusia, según informó la agencia Yonhap. Informat.ro también reprodujo la carta de Kim, mientras Vietnam.vn señaló la expectativa de Pyongyang de que la cooperación continúe desarrollándose.

Infobae citó a Kim orgulloso del “excelente” futuro bilateral y reiteró la afirmación de Putin. Con estas declaraciones, la comunidad diplomática se pregunta si la alianza redefinirá estrategias de seguridad en Eurasia.