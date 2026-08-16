Putin afirmó que la relación de Rusia con el régimen de Corea del Norte alcanzó “un nivel de asociación sin precedentes”
Putin anuncia una asociación sin precedentes con Corea del Norte, mientras Kim Jong Un se llama “hermano” de Moscú.
El resumen
La afirmación sugiere una estrecha colaboración que podría afectar la balanza de poder en la región, y se basa en una carta en la que Kim Jong Un se autodenomina “hermano” de Rusia, según informó la agencia Yonhap. Informat.ro también reprodujo la carta de Kim, mientras Vietnam.vn señaló la expectativa de Pyongyang de que la cooperación continúe desarrollándose.
Infobae citó a Kim orgulloso del “excelente” futuro bilateral y reiteró la afirmación de Putin. Con estas declaraciones, la comunidad diplomática se pregunta si la alianza redefinirá estrategias de seguridad en Eurasia.
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Cobertura (5)
- El líder norcoreano espera 'un futuro más prometedor' en las relaciones con Rusia en un mensaje a Putin Agencia de Noticias Yonhap · hace 5 h
- Kim Jong Un se declara "hermano" de su relación con Rusia, en una carta dirigida a Vladimir Putin Informat.ro · hace 5 h
- Corea del Norte espera que su relación con Rusia continúe desarrollándose. Vietnam.vn · hace 5 h
- Kim dice estar "orgulloso" del "excelente" futuro de las relaciones entre Pionyang y Moscú Infobae · hace 5 h
- Putin afirmó que la relación de Rusia con el régimen de Corea del Norte alcanzó “un nivel de asociación sin precedentes” Infobae · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Qué afirmó Putin sobre la relación con Corea del Norte?
Putin dijo que la relación de Rusia con el régimen de Corea del Norte alcanzó un “nivel de asociación sin precedentes”.
¿Cómo describió Kim Jong Un su vínculo con Rusia?
En una carta dirigida a Vladimir Putin, Kim Jong Un se autodenominó “hermano” de su relación con Rusia.
¿Qué esperan de la relación futura según los medios de la región?
Los medios citados indican que Corea del Norte espera que la relación con Rusia continúe desarrollándose y que el futuro bilateral sea “excelente” y prometedor.
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