Real España vs Independiente EN VIVO: hora y dónde ver la jornada 3 del Apertura
La actividad del torneo Apertura 2026 genera amplia cobertura sobre los partidos de la jornada con transmisiones en vivo y resultados recientes.
Cobertura (15)
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- Héctor Vargas toma tajante decisión con La More en el Choloma vs Marathón Deportes TVC · hace 12 h
- Marathón con la banca vence al Choloma Diario La Tribuna · hace 12 h
- El revés a "La More" en partido del Choloma ante Marathón y la belleza no pudo faltar ElHeraldo (HN) · hace 12 h
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- Real España vs Independiente EN VIVO: hora y dónde ver la jornada 3 del Apertura Diez.HN · hace 2 d
El resumen
El cubrimiento inició informando sobre los detalles de transmisión y horarios del encuentro entre Real España e Independiente para la jornada 3 del torneo Apertura, según reportes de medios como Diez.HN, LaPrensa.hn, Diario La Tribuna y ElHeraldo (HN). Posteriormente, las coberturas agregaron que Real España empató 1-1 frente al Independiente en condición de local, resultado reseñado también por Hondudiario bajo la frase de que el rival le puso freno a la máquina. En paralelo, la cobertura de otros partidos del Apertura 2026 abarcó el encuentro entre Choloma y Marathón.
Diversos medios como Deportes TVC, Diario La Tribuna, ElHeraldo (HN) y LaPrensa.hn informaron sobre la victoria de Marathón con un gol agónico de Jonathan Paz, el uso de la banca y decisiones específicas de Héctor Vargas sobre La More, además de menciones a aspectos estéticos del evento. Asimismo, la Liga MX figura en las tendencias con partidos del torneo Apertura 2026. Los reportes de Reforma, sportingnews.com, El Porvenir - Portada, AS México y Águilas Monumental detallaron las opciones de transmisión en vivo y gratis para el juego entre América y Atlético de San Luis, así como las intenciones del América por mantener el liderato y la cima en el Estadio Banorte.
Hasta el momento, los titulares se centran en la oferta de transmisiones en directo, las opciones para ver los encuentros por televisión y streaming, y el recuento de los marcadores ya definidos en las respectivas ligas.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 46 min.
Respuestas rápidas
¿Cómo terminó el partido entre Real España e Independiente?
El encuentro finalizó con un empate 1-1, dejando escapar puntos en casa para Real España.
¿Quién anotó el gol agónico para Marathón ante Choloma?
Jonathan Paz marcó el gol agónico que le dio la victoria a Marathón.
¿Qué busca el América en el torneo Apertura 2026?
Los reportes señalan que el equipo busca mantener el liderato y la cima en la competencia.
Velocidad
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