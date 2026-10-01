Cruz Azul ya empezó a sondear a un delantero ante la salida inminente del Toro Fernández

La inminente partida del Toro Fernández deja un vacío en el plantel de Cruz Azul que la directiva ya intenta resolver en el mercado actual. Los reportes difundidos por medios como Soy Referee, si.com, MARCA, Récord y Vamos Azul indican que el club comenzó a sondear opciones para la posición de centro delantero de cara al mercado de invierno, además de incluir actualizaciones sobre el caso de César Montes.

La cobertura actual no especifica qué nombres concretos maneja la directiva ni los detalles del acuerdo para la salida del delantero, dejando abierta la incógnita sobre quién ocupará el puesto.