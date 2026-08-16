Tres premios de $50,000 en el Powerball caen en Puerto Rico: ¿dónde se vendieron?
Tres premios de $50,000 del Powerball aparecen en Puerto Rico, despertando la curiosidad sobre dónde se compraron los boletos.
Cobertura (4)
- Caen tres premios de $50 mil del Powerball en la Isla NotiCel · hace 3 h
- Puerto Rico vuelve a pegar en el Powerball con tres premios de $50,000 primerahora.com · hace 3 h
- Resultados de la lotería Powerball de hoy, 15 de agosto de 2026, con un premio mayor de $20 millones Univision · hace 3 h
- Tres premios de $50,000 en el Powerball caen en Puerto Rico: ¿dónde se vendieron? elnuevodia.com · hace 3 h
El resumen
Los tres premios de $50,000 del Powerball fueron vendidos en Puerto Rico. Sin embargo, ninguna de las fuentes indica la localidad exacta o la cadena de venta que originó los premios.
La cobertura se concentra en la coincidencia de tres premios de $50,000 y la reciente victoria en la gran lotería de $20 millones. El Nuevo Día plantea la pregunta de los puntos de venta, mientras que los demás medios repiten la información sin detallar.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (67% respaldado) Actualizado ahora mismo.
Respuestas rápidas
¿Cuántos premios de $50,000 se reportaron en Puerto Rico?
Se reportaron tres premios de $50,000 en la isla.
¿Qué monto total del Powerball se sorteó el 15 de agosto de 2026?
El sorteo incluyó un premio mayor de $20 millones.
¿Se ha indicado la ubicación exacta de los puntos de venta de los boletos ganadores?
La cobertura menciona Puerto Rico como lugar de venta, pero no especifica la localidad ni la cadena de venta.
Temas
Tendencias relacionadas
Tribunal federal deja en pie fallo que eliminó la inmunidad de LUMA
Un tribunal federal dejó en pie un fallo que elimina la inmunidad de LUMA Energy en Puerto Rico.
Power Expectations fue disuelta en Florida mientras negociaba el contrato de generación de emergencia con la AEE
La disolución en Florida de Power Expectations coincide con la exigencia de cancelación de un contrato energético.
Fallece exboxeador Prichard Colón a los 33 años
El exboxeador puertorriqueño Prichard Colón fallece a los 33 años, once años después de la pelea que marcó su vida.
Hombre es arrastrado por las corrientes en Ocean Park
Un hombre es buscado tras ser arrastrado por corrientes marinas en la playa de Ocean Park en San Juan.
Miles de clientes de Luma Energy se quedan sin luz esta noche en medio de relevos de carga
Miles de clientes enfrentan cortes de luz este martes debido a relevos de carga e insuficiencia en la generación eléctrica.
Las cinco actuaciones boricuas que quedan grabadas en Santo Domingo 2026
Puerto Rico cierra los Juegos Centroamericanos y del Caribe en Santo Domingo con bronce, cuatro medallas y 34 oros, mientras se destacan cinco actuaciones récord