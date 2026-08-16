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Tres premios de $50,000 en el Powerball caen en Puerto Rico: ¿dónde se vendieron?

Tres premios de $50,000 del Powerball aparecen en Puerto Rico, despertando la curiosidad sobre dónde se compraron los boletos.

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Cobertura (4)

El resumen

Los tres premios de $50,000 del Powerball fueron vendidos en Puerto Rico. Sin embargo, ninguna de las fuentes indica la localidad exacta o la cadena de venta que originó los premios.

La cobertura se concentra en la coincidencia de tres premios de $50,000 y la reciente victoria en la gran lotería de $20 millones. El Nuevo Día plantea la pregunta de los puntos de venta, mientras que los demás medios repiten la información sin detallar.

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Respuestas rápidas

¿Cuántos premios de $50,000 se reportaron en Puerto Rico?

Se reportaron tres premios de $50,000 en la isla.

¿Qué monto total del Powerball se sorteó el 15 de agosto de 2026?

El sorteo incluyó un premio mayor de $20 millones.

¿Se ha indicado la ubicación exacta de los puntos de venta de los boletos ganadores?

La cobertura menciona Puerto Rico como lugar de venta, pero no especifica la localidad ni la cadena de venta.

Temas

Powerball Puerto Rico Univision NotiCel $50,000

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