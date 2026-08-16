Tres premios de $50,000 en el Powerball caen en Puerto Rico: ¿dónde se vendieron?

Los tres premios de $50,000 del Powerball fueron vendidos en Puerto Rico. Sin embargo, ninguna de las fuentes indica la localidad exacta o la cadena de venta que originó los premios.

La cobertura se concentra en la coincidencia de tres premios de $50,000 y la reciente victoria en la gran lotería de $20 millones. El Nuevo Día plantea la pregunta de los puntos de venta, mientras que los demás medios repiten la información sin detallar.