Ucrania ataca a Rusia con cientos de drones en uno de los mayores ataques aéreos de Kyiv durante la guerra
Ucrania despliega cientos de drones contra Rusia, provocando muertos y un incendio en una refinería a 1.300 km de la frontera.
El resumen
Diversos medios, entre ellos CNN en Español, confirman que fueron cientos los drones empleados, lo que sitúa el operativo entre los mayores lanzados desde la capital ucraniana. El despliegue incluyó cientos de pequeñas aeronaves no tripuladas que alcanzaron varios objetivos, entre ellos una gran refinería situada a casi 1 300 kilómetros de la frontera, donde provocaron un incendio significativo.
Los informes del Chicago Tribune y de AP News coinciden en la cifra de al menos seis víctimas mortales en territorio ruso, mientras que rfi.fr indica que los enfrentamientos cruzados dejaron doce fallecidos en total. Según los reportes, el ataque dejó al menos seis personas fallecidas en Rusia y un total de doce muertos en los intercambios de fuego entre ambas partes.
El incidente se ha registrado como uno de los ataques más intensos de Kyiv durante el conflicto, y la información disponible sigue concentrándose en las bajas y el daño a la infraestructura. Varios canales de información continúan verificando los detalles del episodio, aunque hasta el momento no se ha anunciado una respuesta militar directa.
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Cobertura (5)
- Ucrania lanza uno de sus mayores ataques aéreos de la guerra y mata al menos a 6 personas en Rusia Chicago Tribune · hace 2 h
- Al menos 12 muertos en ataques cruzados entre Ucrania y Rusia rfi.fr · hace 2 h
- Drones ucranianos alcanzan una gran refinería rusa a casi 1.300 kms de la frontera y causan incendio San Antonio Express-News · hace 2 h
- Ucrania lanza uno de sus mayores ataques aéreos de la guerra y mata a 6 personas en Rusia AP News · hace 2 h
- Ucrania ataca a Rusia con cientos de drones en uno de los mayores ataques aéreos de Kyiv durante la guerra CNN en Español · hace 2 h
Respuestas rápidas
¿Cuántos drones se emplearon en el ataque?
Los medios citados hablan de cientos de drones utilizados en la operación.
¿Qué objetivos fueron alcanzados?
Se reportó un incendio en una gran refinería a casi 1.300 km de la frontera y al menos seis muertos en territorio ruso, además de doce fallecidos en los ataques cruzados.
¿Cuántas víctimas se han confirmado hasta ahora?
Al menos seis personas murieron en Rusia y al menos doce muertos se contabilizan en los enfrentamientos cruzados, según los reportes.
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