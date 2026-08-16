Ucrania ataca a Rusia con cientos de drones en uno de los mayores ataques aéreos de Kyiv durante la guerra

Diversos medios, entre ellos CNN en Español, confirman que fueron cientos los drones empleados, lo que sitúa el operativo entre los mayores lanzados desde la capital ucraniana. El despliegue incluyó cientos de pequeñas aeronaves no tripuladas que alcanzaron varios objetivos, entre ellos una gran refinería situada a casi 1 300 kilómetros de la frontera, donde provocaron un incendio significativo.

Los informes del Chicago Tribune y de AP News coinciden en la cifra de al menos seis víctimas mortales en territorio ruso, mientras que rfi.fr indica que los enfrentamientos cruzados dejaron doce fallecidos en total. Según los reportes, el ataque dejó al menos seis personas fallecidas en Rusia y un total de doce muertos en los intercambios de fuego entre ambas partes.

El incidente se ha registrado como uno de los ataques más intensos de Kyiv durante el conflicto, y la información disponible sigue concentrándose en las bajas y el daño a la infraestructura. Varios canales de información continúan verificando los detalles del episodio, aunque hasta el momento no se ha anunciado una respuesta militar directa.