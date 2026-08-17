¡A una mano! Vendedor de papas enfrentó a golpes a dos aficionados del Atlas y los 'puso quietos'
Un vendedor ambulante de papas protagonizó una pelea a golpes con dos aficionados del Atlas en las tribunas del Estadio Jalisco.
Cobertura (5)
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El resumen
Un altercado físico tuvo lugar en las gradas del Estadio Jalisco, donde un vendedor ambulante de papas se enfrentó a golpes con dos seguidores del equipo Atlas, según documentaron diversos medios de comunicación. La trifulca en las tribunas generó reacciones inmediatas entre los presentes.
De acuerdo con las coberturas periodísticas, la porra rojinegra celebró la acción del comerciante durante el enfrentamiento dentro del recinto deportivo. Hasta el momento, la situación actual del vendedor y de los aficionados involucrados tras la pelea en el estadio no ha sido especificada en las publicaciones disponibles.
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Respuestas rápidas
¿ Dónde ocurrieron los hechos?
La pelea se registró en las tribunas del Estadio Jalisco.
¿ Quiénes participaron en el altercado?
Un vendedor ambulante de papas y dos aficionados del Atlas.
¿ Qué información adicional se conoce?
Las coberturas señalan que la porra rojinegra reaccionó celebrando el accionar del comerciante durante el enfrentamiento.
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