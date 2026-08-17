¡A una mano! Vendedor de papas enfrentó a golpes a dos aficionados del Atlas y los 'puso quietos'

Un altercado físico tuvo lugar en las gradas del Estadio Jalisco, donde un vendedor ambulante de papas se enfrentó a golpes con dos seguidores del equipo Atlas, según documentaron diversos medios de comunicación. La trifulca en las tribunas generó reacciones inmediatas entre los presentes.

De acuerdo con las coberturas periodísticas, la porra rojinegra celebró la acción del comerciante durante el enfrentamiento dentro del recinto deportivo. Hasta el momento, la situación actual del vendedor y de los aficionados involucrados tras la pelea en el estadio no ha sido especificada en las publicaciones disponibles.