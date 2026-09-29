Giro brutal en el Balón de Oro: cierran la votaciones y el gran favorito para ganarlo

Las votaciones para el Balón de Oro han quedado cerradas tras una serie de actos de cierre de campaña y reacciones en los medios de comunicación. La cobertura informativa destaca los análisis sobre la carrera por el galardón, incluyendo las perspectivas desde Francia sobre los obstáculos que enfrenta Mbappé, las razones expuestas por Sports Illustrated sobre los méritos de Lionel Messi y las reflexiones publicadas por Cadena SER, Marca, Diario AS y Diez.HN.

La situación actual se encuentra vista para sentencia a la espera de conocer el desenlace definitivo de las votaciones y quién será proclamado ganador.