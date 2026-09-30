¿Por qué Gilberto Mora NO jugó ante Perú? Rafa Márquez terminó con el misterio
7 fuentes informan sobre la duda de Gilberto Mora en la Selección Mexicana tras molestias en el tobillo.
- Clave informativa: ¿Por qué Gilberto Mora NO jugó ante Perú? Rafa Márquez terminó con el misterio
- Punto central: 7 fuentes informan sobre la duda de Gilberto Mora en la Selección Mexicana tras molestias en el tobillo.
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- Pronóstico del radar: Se prevé que el interés comience a remitir en las próximas horas.
Cobertura (7)
- Gil Mora con dolores en el tobillo; bajo observación previo a EEUU ESPN Deportes · hace 15 h
- La 'Moradependencia' se afianza en Rafa Márquez Plano Informativo · hace 15 h
- ¿Santiago Sandoval será titular? Preocupación en la Selección Mexicana por la posible baja de Gil Mora Rebaño Pasión · hace 15 h
- Gilberto Mora duda para el juego contra Estados Unidos por molestias en el tobillo record.com.mx · hace 15 h
- ÚLTIMA HORA: Morita es duda ante Estados Unidos por esto TUDN · hace 15 h
- ¿Por qué Gilberto Mora NO jugó ante Perú? Rafa Márquez terminó con el misterio Mediotiempo · hace 15 h
- ¡ÚLTIMA HORA! ¿Gil Mora abandona concentración de la Selección Mexicana? Lo que sabemos en Azteca Deportes TV Azteca · hace 19 h
El resumen
Posteriormente, medios como ESPN Deportes, Plano Informativo, Rebaño Pasión, Récord, TUDN, Mediotiempo y TV Azteca reportaron que el jugador presenta dolores en el tobillo y se encuentra bajo observación médica de cara al próximo encuentro ante Estados Unidos. Actualmente, la cobertura señala la preocupación en la Selección Mexicana por su posible baja, mientras se evalúa si abandonará la concentración o si Santiago Sandoval ocupará su lugar en el once titular.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (67% respaldado) Actualizado hace 17 min.
Respuestas rápidas
¿Por qué no jugó Gilberto Mora ante Perú?
Los reportes indican que presenta molestias y dolores en el tobillo.
¿Contra qué selección es el próximo partido de duda para Mora?
La cobertura señala que es duda para el juego contra Estados Unidos.
¿Quién más es mencionado ante la posible baja?
Rebaño Pasión menciona la preocupación sobre si Santiago Sandoval será titular.
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