¿Por qué Gilberto Mora NO jugó ante Perú? Rafa Márquez terminó con el misterio

Posteriormente, medios como ESPN Deportes, Plano Informativo, Rebaño Pasión, Récord, TUDN, Mediotiempo y TV Azteca reportaron que el jugador presenta dolores en el tobillo y se encuentra bajo observación médica de cara al próximo encuentro ante Estados Unidos. Actualmente, la cobertura señala la preocupación en la Selección Mexicana por su posible baja, mientras se evalúa si abandonará la concentración o si Santiago Sandoval ocupará su lugar en el once titular.