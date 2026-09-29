El jugador expresó que no se sentía valorado ni respetado en su calidad e inteligencia durante su etapa en Inglaterra, señalando que el modelo futbolístico de España no se puede calcar porque no está en el ADN inglés. Posteriormente, los medios profundizaron en el cambio principal que ha experimentado el delantero tras su llegada al club azulgrana, donde asegura que sí lo aprecian.

Diversas publicaciones analizaron los factores de su éxito en el equipo y su rendimiento deportivo en el terreno de juego. En la actualidad, la situación se centra en su reciente rendimiento goleador con el Barcelona, destacando su participación en una jornada favorable para el conjunto blaugrana mientras continúan las reacciones a sus quejas sobre el trato recibido en la Premier League.