Barcelona: Gordon se queja por cómo era tratado en Inglaterra
Anthony Gordon contrasta su etapa en Inglaterra con su actual protagonismo en el Barcelona.
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Cobertura (8)
- "En Inglaterra nunca me sentí valorado": la fuerte confesión de Anthony Gordon sobre su paso por la Premier League Cadena SER · hace 6 h
- Anthony Gordon explica el cambio principal tras su fichaje por el Barcelona desde Inglaterra: "Lo aprecian" El Desmarque · hace 6 h
- Gordon se siente más valorado en el Barça que en la Premier Mundo Deportivo · hace 6 h
- Gordon dice que no se puede calcar el modelo España: “No está en el ADN inglés” Reading Eagle · hace 6 h
- Gordon vuelve a marcar en una jornada de casi pleno blaugrana Diario AS · hace 6 h
- Los secretos de Anthony Gordon para triunfar en el Barça Diari ARA · hace 6 h
- La denuncia de Anthony Gordon: "En Inglaterra nunca respetaron mi calidad y mi inteligencia" MARCA · hace 6 h
- Barcelona: Gordon se queja por cómo era tratado en Inglaterra ESPN Deportes · hace 6 h
El resumen
El jugador expresó que no se sentía valorado ni respetado en su calidad e inteligencia durante su etapa en Inglaterra, señalando que el modelo futbolístico de España no se puede calcar porque no está en el ADN inglés. Posteriormente, los medios profundizaron en el cambio principal que ha experimentado el delantero tras su llegada al club azulgrana, donde asegura que sí lo aprecian.
Diversas publicaciones analizaron los factores de su éxito en el equipo y su rendimiento deportivo en el terreno de juego. En la actualidad, la situación se centra en su reciente rendimiento goleador con el Barcelona, destacando su participación en una jornada favorable para el conjunto blaugrana mientras continúan las reacciones a sus quejas sobre el trato recibido en la Premier League.
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Respuestas rápidas
¿Qué equipo fichó a Anthony Gordon?
El Barcelona fichó al jugador procedente de Inglaterra.
¿Cuál fue la principal queja de Gordon sobre Inglaterra?
Gordon denunció que nunca respetaron su calidad ni su inteligencia y que se siente más valorado en el Barcelona.
¿Qué opinó sobre el modelo de juego?
Afirmó que el modelo de España no se puede calcar porque no está en el ADN inglés.
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