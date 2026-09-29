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Barcelona: Gordon se queja por cómo era tratado en Inglaterra

Anthony Gordon contrasta su etapa en Inglaterra con su actual protagonismo en el Barcelona.

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El resumen

El jugador expresó que no se sentía valorado ni respetado en su calidad e inteligencia durante su etapa en Inglaterra, señalando que el modelo futbolístico de España no se puede calcar porque no está en el ADN inglés. Posteriormente, los medios profundizaron en el cambio principal que ha experimentado el delantero tras su llegada al club azulgrana, donde asegura que sí lo aprecian.

Diversas publicaciones analizaron los factores de su éxito en el equipo y su rendimiento deportivo en el terreno de juego. En la actualidad, la situación se centra en su reciente rendimiento goleador con el Barcelona, destacando su participación en una jornada favorable para el conjunto blaugrana mientras continúan las reacciones a sus quejas sobre el trato recibido en la Premier League.

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Respuestas rápidas

¿Qué equipo fichó a Anthony Gordon?

El Barcelona fichó al jugador procedente de Inglaterra.

¿Cuál fue la principal queja de Gordon sobre Inglaterra?

Gordon denunció que nunca respetaron su calidad ni su inteligencia y que se siente más valorado en el Barcelona.

¿Qué opinó sobre el modelo de juego?

Afirmó que el modelo de España no se puede calcar porque no está en el ADN inglés.

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