Barcelona se queda sin 9 y sin 54 goles a 6 días del debut en LaLiga

A tan solo seis días de su estreno en LaLiga, el club azulgrana se encuentra en un aprieto tras quedarse sin su '9' y sin una importante cantidad de goles, según reflejan medios como ESPN Deportes, Diario AS, Goal.com, Crónica Global y El Debate. La situación se complica debido a que las operaciones en el mercado de fichajes generan dudas urgentes.

La cobertura señala que Deco se encuentra bajo presión en la gestión de delanteros, mencionando planes alternativos como un fichaje puesto a tiro y opciones secundarias ante la imposibilidad de incorporar otras alternativas destacadas como Julián Álvarez. Sin embargo, la falta de concreción en estas incorporaciones deja la plantilla incompleta a escasos días de comenzar la competición oficial, mientras los analistas y medios especializados evalúan el impacto de estas carencias ofensivas.