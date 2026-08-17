Barcelona se queda sin 9 y sin 54 goles a 6 días del debut en LaLiga
A seis días de su debut en LaLiga, el Barcelona afronta una situación crítica sin un delantero centro claro.
El resumen
A tan solo seis días de su estreno en LaLiga, el club azulgrana se encuentra en un aprieto tras quedarse sin su '9' y sin una importante cantidad de goles, según reflejan medios como ESPN Deportes, Diario AS, Goal.com, Crónica Global y El Debate. La situación se complica debido a que las operaciones en el mercado de fichajes generan dudas urgentes.
La cobertura señala que Deco se encuentra bajo presión en la gestión de delanteros, mencionando planes alternativos como un fichaje puesto a tiro y opciones secundarias ante la imposibilidad de incorporar otras alternativas destacadas como Julián Álvarez. Sin embargo, la falta de concreción en estas incorporaciones deja la plantilla incompleta a escasos días de comenzar la competición oficial, mientras los analistas y medios especializados evalúan el impacto de estas carencias ofensivas.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 45 min.
Cobertura (5)
- El delantero que se le ha puesto a tiro al Barcelona para cerrar definitivamente su plantilla eldebate.com · hace 4 h
- El fichaje que se cargó a Ferran Torres genera las primeras dudas en el Barça: urge la contratación del ‘9’ Crónica Global · hace 4 h
- Gran aprieto: Deco juega con fuego en el mercado de delanteros Goal.com · hace 4 h
- El plan B a Julián Alvarez para la delantera del Barça Diario AS · hace 4 h
- Barcelona se queda sin 9 y sin 54 goles a 6 días del debut en LaLiga ESPN Deportes · hace 4 h
Respuestas rápidas
¿Cuándo debuta el Barcelona en LaLiga?
Los titulares señalan que el debut en LaLiga se producirá en seis días.
¿Qué alternativas baraja el club para la delantera?
La cobertura menciona planes alternativos como un fichaje que se le ha puesto a tiro al Barcelona y opciones que sirven de plan B a Julián Álvarez.
¿Quién encabeza la gestión deportiva en este mercado?
Las publicaciones señalan a Deco en relación con el mercado de delanteros.
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