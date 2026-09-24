Barcelona confirma que no puede fichar a Julián sin vender en enero

El FC Barcelona ha confirmado que no puede incorporar a Julián Álvarez en el mercado invernal sin efectuar ventas previas para cumplir con el Fair Play financiero. La situación financiera del club y la normativa de control económico exigen compensar los movimientos si se pretende acometer una gran incorporación a mitad de temporada, un plan en el que trabaja la dirección deportiva encabezada por Deco para culminar la renovación de la plantilla. La información publicada muestra divergencias notables entre los distintos medios especializados.

Mientras que ESPN Deportes señala de manera directa la imposibilidad de fichar al delantero argentino sin traspasos previos, cabeceras como MARCA sostienen que la entidad no sufre por su economía y descartan la intención de fichar en enero, añadiendo que tampoco se contempla la llegada de Julián Álvarez. Por su parte, portales como Fichajes.com y SPORT inciden en la elaboración de estrategias y planes específicos para el mercado de invierno condicionados estrictamente a las salidas. Las coberturas actuales no especifican qué jugadores figuran en la rampa de salida ni qué cifras exactas se requieren para equilibrar las cuentas.

Tampoco se detalla si existen negociaciones formales abiertas con otros clubes o con el propio entorno de los futbolistas afectados por este plan de ajuste invernal.