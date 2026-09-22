El Barça, un líder imparable sin igual en Europa

El primer parón de selecciones de LaLiga EA Sports llega con el Barcelona en una posición intratable y el Real Madrid mostrando dudas, según la cobertura inicial de elDiario.es y Prensa Latina. La información detalla además que el Atlético toma un segundo aire y que el equipo barcelonés se sitúa como un líder sin igual en el panorama europeo.

Posteriores reportes de SPORT y MARCA añaden un análisis sobre el rendimiento del conjunto dirigido por Flick, destacando la cifra de goles acumulados en sus partidos y un enfrentamiento de septiembre ante equipos vinculados a Mourinho. La cobertura enfatiza la contundencia ofensiva del plantel catalán en este arranque de temporada.

No se aprecian contradicciones significativas entre los medios, aunque mientras unos centran su atención en la comparativa de la tabla con el Real Madrid y el Atleti, otros profundizan en las estadísticas numéricas y los podcasts especializados sobre la posesión y el juego del equipo de Flick.