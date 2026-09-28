Gilberto Mora y una noticia que sacude al fútbol: ¿Al Real Madrid?

El impacto de la noticia se refleja en el interés simultáneo que los clubes españoles muestran por el jugador, situándolo en el centro de la atención mediática internacional tras sus recientes actuaciones deportivas. La cobertura detalla que medios de España y de la prensa peruana han puesto la mirada en el desempeño del futbolista, destacando reacciones favorables y el seguimiento puntual de su rendimiento.

Este escenario de interés internacional se intensificó tras un gol anotado frente a Colombia, un hecho que incrementó la atención de equipos como el Real Madrid y el Barcelona, según refieren publicaciones de TUDN, Mediotiempo y Diario AS. La cobertura no detalla acuerdos formales ni confirmaciones sobre una transferencia inminente, por lo que la continuidad de su carrera y las decisiones de los clubes involucrados quedan pendientes de confirmación oficial en futuros reportes.