La permanencia del jugador en el club blaugrana dependió directamente de la figura de Hansi Flick, según revelaron medios como Mundo Deportivo, ESPN Deportes y TODOmercadoWEB.es al exponer las declaraciones del delantero sobre su inminente salida de la institución. Las declaraciones públicas del futbolista detallan que su marcha era un escenario seguro debido a diversos factores, un aspecto que contrasta con publicaciones de El Nacional.cat que señalan su salida y tensiones internas en el vestuario, mientras que SPORT reporta sus reflexiones sobre la semifinal de Champions ante el Inter y las expectativas del equipo.

Las próximas coberturas determinarán cómo evolucionan la situación del jugador en el vestuario y su rendimiento deportivo tras estas revelaciones sobre su continuidad.