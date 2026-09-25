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Raphinha explica cómo Flick le cambió la vida: "Me iba a ir del Barcelona"

El futuro de Raphinha en el Barcelona estuvo cerca de terminar antes de la intervención de Hansi Flick.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · En su punto
  • Clave informativa: Raphinha explica cómo Flick le cambió la vida: "Me iba a ir del Barcelona"
  • Punto central: El futuro de Raphinha en el Barcelona estuvo cerca de terminar antes de la intervención de Hansi Flick.
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El resumen

La permanencia del jugador en el club blaugrana dependió directamente de la figura de Hansi Flick, según revelaron medios como Mundo Deportivo, ESPN Deportes y TODOmercadoWEB.es al exponer las declaraciones del delantero sobre su inminente salida de la institución. Las declaraciones públicas del futbolista detallan que su marcha era un escenario seguro debido a diversos factores, un aspecto que contrasta con publicaciones de El Nacional.cat que señalan su salida y tensiones internas en el vestuario, mientras que SPORT reporta sus reflexiones sobre la semifinal de Champions ante el Inter y las expectativas del equipo.

Las próximas coberturas determinarán cómo evolucionan la situación del jugador en el vestuario y su rendimiento deportivo tras estas revelaciones sobre su continuidad.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Qué dijo Raphinha sobre Hansi Flick?

Afirmó que sin Hansi Flick ya no estaría en el Barcelona y que este le cambió la vida.

¿Estuvo Raphinha cerca de irse del Barcelona?

Sí, el propio jugador reveló que se iba a ir del club antes de que cambiara su situación.

¿Qué medios cubren las declaraciones de Raphinha?

La información es reportada por medios como SPORT, Mundo Deportivo, ESPN Deportes, TODOmercadoWEB.es y El Nacional.cat.

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