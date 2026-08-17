¿Cómo arma la defensa? La posible alineación de Cruz Azul vs. Xolos de Tijuana por Liga MX

Un partido correspondiente al torneo Apertura 2026 de la Liga MX dejó a Cruz Azul con una derrota ante los Xolos de Tijuana por un marcador de 2 a 1, un resultado que ubica a los Xolos en la cima del campeonato. El encuentro contó con momentos destacados como el gol y la asistencia de Gilberto Mora, además de anotaciones y festejos registrados por Nacho Rivero, mientras la cobertura también señaló ausencias de jugadores como Agustín Palavecino y Rodolfo Rotondi.

Los aficionados y seguidores de ambos equipos siguieron de cerca las acciones, incluyendo la caravana previa realizada por la porra de Xolos y el reencuentro en la cancha entre Lira y Mora tras su participación mundialista. La cobertura actual de medios como Sports Illustrated, ESPN Deportes, Yahoo y MARCA apunta ahora al análisis de las alineaciones, el calendario de los próximos partidos para Cruz Azul y las transmisiones de los siguientes encuentros en el torneo.