¿Cómo arma la defensa? La posible alineación de Cruz Azul vs. Xolos de Tijuana por Liga MX
Tijuana venció a Cruz Azul en la Liga MX con una destacada actuación de Gilberto Mora.
El resumen
Un partido correspondiente al torneo Apertura 2026 de la Liga MX dejó a Cruz Azul con una derrota ante los Xolos de Tijuana por un marcador de 2 a 1, un resultado que ubica a los Xolos en la cima del campeonato. El encuentro contó con momentos destacados como el gol y la asistencia de Gilberto Mora, además de anotaciones y festejos registrados por Nacho Rivero, mientras la cobertura también señaló ausencias de jugadores como Agustín Palavecino y Rodolfo Rotondi.
Los aficionados y seguidores de ambos equipos siguieron de cerca las acciones, incluyendo la caravana previa realizada por la porra de Xolos y el reencuentro en la cancha entre Lira y Mora tras su participación mundialista. La cobertura actual de medios como Sports Illustrated, ESPN Deportes, Yahoo y MARCA apunta ahora al análisis de las alineaciones, el calendario de los próximos partidos para Cruz Azul y las transmisiones de los siguientes encuentros en el torneo.
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Cobertura (15)
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Respuestas rápidas
¿Cuál fue el resultado del partido entre Xolos y Cruz Azul?
Tijuana venció a Cruz Azul con un marcador de 2 a 1.
¿Qué jugadores destacaron en el encuentro?
Gilberto Mora destacó con gol y asistencia para el triunfo de Tijuana, además de un gol y festejo de Nacho Rivero.
¿Qué lugar ocupa Xolos tras este resultado?
Con esta victoria, los Xolos de Tijuana se unieron a la cima del campeonato de la Liga MX.
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