Familia Buss vende participación en Lakers, Jeanie fuera: fuentes

La cobertura inicial de ESPN Deportes estableció que la familia Buss vende su participación en los Lakers y que Jeanie queda fuera, de acuerdo con fuentes. Medios como Telemundo 52 informaron simultáneamente sobre la venta de la participación restante del equipo.

Informes posteriores de expressnews.com detallaron que la venta minoritaria incluye a Kushner e Iger. Por su parte, France 24 especificó que Bob Iger adquiere el 17,8% de la familia Buss, con lo cual se queda con casi el 83% de los Lakers.

Mundo Deportivo contextualizó la situación financiera del equipo al calificar el negocio como redondo en púrpura y oro. Actualmente, los reportes coinciden en la salida de la familia Buss y la adquisición de las acciones por parte de los nuevos compradores, sin que surjan contradicciones sustanciales entre los medios citados.