Familia Buss vende participación en Lakers, Jeanie fuera: fuentes
La familia Buss vende su participación restante en los Lakers, marcando la salida de Jeanie Buss según los informes.
Cobertura (6)
- La familia Buss venderá participación minoritaria de Lakers a Kushner e Iger, dicen reportes AP News · hace 5 h
- L.A. Lakers: un negocio redondo en púrpura y, cada día más, oro Mundo Deportivo · hace 5 h
- Familia Buss venderá su participación restante en los Lakers, ségun informes Telemundo 52 · hace 5 h
- Bob Iger se queda con casi el 83 % de los Lakers tras comprar el 17,8% de la familia Buss France 24 · hace 5 h
- La familia Buss venderá participación minoritaria de Lakers a Kushner e Iger, dicen reportes expressnews.com · hace 5 h
- Familia Buss vende participación en Lakers, Jeanie fuera: fuentes ESPN Deportes · hace 5 h
🌍 Propagación entre idiomas
Tiempo Antena detectó esta historia en 2 ediciones lingüísticas de las noticias del mundo.
Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.
El resumen
La cobertura inicial de ESPN Deportes estableció que la familia Buss vende su participación en los Lakers y que Jeanie queda fuera, de acuerdo con fuentes. Medios como Telemundo 52 informaron simultáneamente sobre la venta de la participación restante del equipo.
Informes posteriores de expressnews.com detallaron que la venta minoritaria incluye a Kushner e Iger. Por su parte, France 24 especificó que Bob Iger adquiere el 17,8% de la familia Buss, con lo cual se queda con casi el 83% de los Lakers.
Mundo Deportivo contextualizó la situación financiera del equipo al calificar el negocio como redondo en púrpura y oro. Actualmente, los reportes coinciden en la salida de la familia Buss y la adquisición de las acciones por parte de los nuevos compradores, sin que surjan contradicciones sustanciales entre los medios citados.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 27 min.
Respuestas rápidas
¿Quiénes compran la participación de la familia Buss?
Los reportes señalan a Bob Iger y Kushner como los compradores de la participación.
¿Qué porcentaje adquiere Bob Iger?
Bob Iger adquiere el 17,8% correspondiente a la familia Buss, alcanzando casi el 83% de los Lakers.
¿Qué ocurre con Jeanie Buss según los informes?
Las fuentes indican que Jeanie queda fuera tras la venta de la participación de la familia.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
Temas
Tendencias relacionadas
Fuentes: Cavaliers traspasan a Schroder y dinero a Hornets a cambio de Mann
Dennis Schröder suma un nuevo destino en su carrera tras un traspaso que lo acerca a una marca histórica.
Bradley Beal continúa con Clippers mediante un contrato de dos años y 13.2 millones
A pesar de rumores de otras opciones, Bradley Beal firma dos años y 13.2 millones con los Clippers, asegurando su regreso a Los Ángeles.
Russell Westbrook anuncia su retirada a los 37 años
Russell Westbrook anuncia su retirada del baloncesto profesional a los 37 años tras una trayectoria de 18 temporadas en la NBA.
Josh Kushner, Bob Iger comprarán Lakers por $12.5 mil millones, fuentes
Los Lakers cambian de dueños: Josh Kushner y Bob Iger adquieren la franquicia por 12.5 mil millones, aunque un medio reporta 12 billones.
Muere Don Nelson, 2.º entrenador más ganador de NBA, a los 86 años
El mundo del baloncesto despide a Don Nelson, el segundo entrenador más ganador en la historia de la NBA.
Brandon Clarke, de Grizzlies, murió por efectos de drogas, según forense
El fallecimiento de Brandon Clarke sacude al deporte tras revelarse los resultados forenses.