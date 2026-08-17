TiempoAntena Inteligencia de tendencias informativas en vivo
↑ En aumento Deportes

Familia Buss vende participación en Lakers, Jeanie fuera: fuentes

La familia Buss vende su participación restante en los Lakers, marcando la salida de Jeanie Buss según los informes.

6fuentes
6artículos
18velocidad
+31%desde la primera detección
hace 2 hprimera detección

Cobertura (6)

🌍 Propagación entre idiomas

Tiempo Antena detectó esta historia en 2 ediciones lingüísticas de las noticias del mundo.

🇪🇸 Espanol 17 ago, 23:09 UTC
🇬🇧 Ingles 17 ago, 21:47 UTC · CNBC

Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.

El resumen

La cobertura inicial de ESPN Deportes estableció que la familia Buss vende su participación en los Lakers y que Jeanie queda fuera, de acuerdo con fuentes. Medios como Telemundo 52 informaron simultáneamente sobre la venta de la participación restante del equipo.

Informes posteriores de expressnews.com detallaron que la venta minoritaria incluye a Kushner e Iger. Por su parte, France 24 especificó que Bob Iger adquiere el 17,8% de la familia Buss, con lo cual se queda con casi el 83% de los Lakers.

Mundo Deportivo contextualizó la situación financiera del equipo al calificar el negocio como redondo en púrpura y oro. Actualmente, los reportes coinciden en la salida de la familia Buss y la adquisición de las acciones por parte de los nuevos compradores, sin que surjan contradicciones sustanciales entre los medios citados.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 27 min.

Respuestas rápidas

¿Quiénes compran la participación de la familia Buss?

Los reportes señalan a Bob Iger y Kushner como los compradores de la participación.

¿Qué porcentaje adquiere Bob Iger?

Bob Iger adquiere el 17,8% correspondiente a la familia Buss, alcanzando casi el 83% de los Lakers.

¿Qué ocurre con Jeanie Buss según los informes?

Las fuentes indican que Jeanie queda fuera tras la venta de la participación de la familia.

Velocidad

A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →

Temas

L.A. Lakers Familia Buss Jeanie Buss Bob Iger Kushner NBA

Tendencias relacionadas

◼ Archivada Deportes 🔮 se desvanece ✓

Russell Westbrook anuncia su retirada a los 37 años

Russell Westbrook anuncia su retirada del baloncesto profesional a los 37 años tras una trayectoria de 18 temporadas en la NBA.

10 fuentes 11 artículos v 9 hace 4 d