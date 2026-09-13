Exponente urbano “Diddy Glow” es ultimado de varios disparos en Boca Chica

Sin embargo, la información disponible no identifica a los agresores ni explica la motivación detrás del tiroteo, lo que mantiene abierta la investigación. La cobertura menciona la existencia de un conflicto social más amplio, pero no detalla si la muerte de Diddy Glow está vinculada a él.

La ausencia también de datos sobre arrestos o pistas forenses sugiere que las autoridades aún no han divulgado avances.