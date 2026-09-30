Deportista colombiano permanece en estado de coma en Francia tras grave accidente: su mamá busca recursos para viajar y acompañarlo en su recuperación

El ciclista colombiano de BMX Robinson Meza permanece en estado de coma en territorio francés tras sufrir un grave accidente mientras entrenaba con la expectativa de conseguir un cupo a los Juegos Olímpicos de 2028. Ante la gravedad de su condición médica, la madre del deportista colombiano busca recursos económicos para poder viajar a Francia y acompañarlo durante su proceso de recuperación, según la información difundida por los distintos medios.

Las publicaciones actuales no especifican nuevos detalles sobre la evolución médica del ciclista ni sobre la fecha exacta de un posible traslado de sus familiares, por lo que la atención se centra en la recaudación de ayuda para concretar el viaje.