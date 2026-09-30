Deportista colombiano permanece en estado de coma en Francia tras grave accidente: su mamá busca recursos para viajar y acompañarlo en su recuperación
Un deportista colombiano de BMX está en coma en Francia tras sufrir un grave accidente durante un entrenamiento.
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El resumen
El ciclista colombiano de BMX Robinson Meza permanece en estado de coma en territorio francés tras sufrir un grave accidente mientras entrenaba con la expectativa de conseguir un cupo a los Juegos Olímpicos de 2028. Ante la gravedad de su condición médica, la madre del deportista colombiano busca recursos económicos para poder viajar a Francia y acompañarlo durante su proceso de recuperación, según la información difundida por los distintos medios.
Las publicaciones actuales no especifican nuevos detalles sobre la evolución médica del ciclista ni sobre la fecha exacta de un posible traslado de sus familiares, por lo que la atención se centra en la recaudación de ayuda para concretar el viaje.
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Cobertura (5)
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- Deportista colombiano que buscaba cupo a los Juegos Olímpicos de 2028 permanece en coma en Francia tras accidente durante entrenamiento: “Es muy abrumador” Infobae · hace 9 h
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- Deportista colombiano permanece en estado de coma en Francia tras grave accidente: su mamá busca recursos para viajar y acompañarlo en su recuperación El Tiempo · hace 9 h
Respuestas rápidas
¿Qué le pasó al deportista colombiano?
Sufrió un grave accidente durante un entrenamiento en Francia que lo dejó en estado de coma y con fracturas.
¿Qué busca la familia del ciclista?
Su mamá busca recursos económicos para poder viajar a Francia y acompañarlo en su recuperación.
¿Cuál era el objetivo deportivo del ciclista?
Buscaba un cupo a los Juegos Olímpicos de 2028.
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