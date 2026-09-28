“Muy agradecido siempre con todos por el cariño”: Nairo Quintana un día después de vivir su último Mundial en Montreal

La cobertura destaca la actuación de Santiago Buitrago en el Mundial de Ruta, posicionado como el séptimo mejor colombiano de la historia en esta competición y el mejor representante nacional del certamen de 2026, según detallan medios como La FM e Infobae. Los reportes señalan que el próximo fin de semana marcará la última carrera profesional de Quintana, aunque la información disponible deja abierta la incógnita sobre la ubicación exacta de esta despedida final.