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“Muy agradecido siempre con todos por el cariño”: Nairo Quintana un día después de vivir su último Mundial en Montreal

Nairo Quintana cierra su etapa en los Mundiales con Colombia tras competir en Montreal y fija su retirada definitiva.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Deportes · En su punto
  • Clave informativa: “Muy agradecido siempre con todos por el cariño”: Nairo Quintana un día después de vivir su último Mundial en Montreal
  • Punto central: Nairo Quintana cierra su etapa en los Mundiales con Colombia tras competir en Montreal y fija su retirada definitiva.
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El resumen

La cobertura destaca la actuación de Santiago Buitrago en el Mundial de Ruta, posicionado como el séptimo mejor colombiano de la historia en esta competición y el mejor representante nacional del certamen de 2026, según detallan medios como La FM e Infobae. Los reportes señalan que el próximo fin de semana marcará la última carrera profesional de Quintana, aunque la información disponible deja abierta la incógnita sobre la ubicación exacta de esta despedida final.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (67% respaldado) Actualizado hace 2 h.

Cobertura (7)

Respuestas rápidas

¿Qué ocurrió con Nairo Quintana en Montreal?

Disputó su último Mundial de Ruta con la selección de Colombia y expresó su agradecimiento por el cariño recibido.

¿Quién fue el mejor colombiano en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026?

Santiago Buitrago, quien logró una destacada presentación y se posicionó como el séptimo mejor colombiano de la historia en la prueba.

¿Cuándo será la próxima carrera de Nairo Quintana?

Correrá el próximo fin de semana su última carrera como profesional.

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Nairo Quintana Santiago Buitrago Montreal Ciclismo Colombia

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