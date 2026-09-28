“Muy agradecido siempre con todos por el cariño”: Nairo Quintana un día después de vivir su último Mundial en Montreal
Nairo Quintana cierra su etapa en los Mundiales con Colombia tras competir en Montreal y fija su retirada definitiva.
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El resumen
La cobertura destaca la actuación de Santiago Buitrago en el Mundial de Ruta, posicionado como el séptimo mejor colombiano de la historia en esta competición y el mejor representante nacional del certamen de 2026, según detallan medios como La FM e Infobae. Los reportes señalan que el próximo fin de semana marcará la última carrera profesional de Quintana, aunque la información disponible deja abierta la incógnita sobre la ubicación exacta de esta despedida final.
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Cobertura (7)
- Nairo Quintana correrá el próximo fin de semana su última carrera de profesional, ¿dónde será? El Colombiano · hace 6 h
- Gran presentación de Santiago Buitrago en el Mundial de Ruta: el séptimo mejor colombiano de la historia La FM · hace 6 h
- Nairo Quintana confirma la fecha de su adiós como profesional en Europa Ciclismo Internacional · hace 6 h
- Nairo Quintana cerró su historia en los Mundiales con Colombia eltabloide.com.co · hace 6 h
- Santiago Buitrago fue el mejor colombiano en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026: Nairo Quintana se despidió de la selección nacional infobae.com · hace 6 h
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- “Muy agradecido siempre con todos por el cariño”: Nairo Quintana un día después de vivir su último Mundial en Montreal Revista Mundo Ciclístico · hace 6 h
Respuestas rápidas
¿Qué ocurrió con Nairo Quintana en Montreal?
Disputó su último Mundial de Ruta con la selección de Colombia y expresó su agradecimiento por el cariño recibido.
¿Quién fue el mejor colombiano en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026?
Santiago Buitrago, quien logró una destacada presentación y se posicionó como el séptimo mejor colombiano de la historia en la prueba.
¿Cuándo será la próxima carrera de Nairo Quintana?
Correrá el próximo fin de semana su última carrera como profesional.
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