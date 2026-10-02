BTS ya está en Colombia y sus miembros son huéspedes de honor. Detalles de su llegada

La agrupación BTS ya se encuentra en Colombia y ha sido recibida oficialmente como huésped de honor en medio del furor generado por sus conciertos en el estadio El Campín, programados para el 2 y 3 de octubre, según detallan medios como El Espectador, Yahoo y El Tiempo. La cobertura resalta que la presencia de la banda ha movilizado tanto a la fanaticada como a las autoridades locales, provocando la liberación de nuevas entradas y un despliegue de atención mediática sobre cada movimiento de los artistas en el país. El fenómeno musical ha desatado discusiones en redes sociales y medios sobre diversos aspectos logísticos y culturales. Por un lado, se reportan polémicas relacionadas con la reacción de los seguidores en el aeropuerto El Dorado y la atención generada por las exigencias de la banda y el diseño de un escenario de 360 grados.

Por otro lado, la cobertura incluye guías sobre términos de K-pop, la difusión de su música en plataformas como Claro música, y adaptaciones turísticas temporales en lugares emblemáticos como Monserrate para recibir a los seguidores. El impacto de la visita trasciende el ámbito musical para reflejarse en la economía y la movilidad urbana de la capital colombiana. De acuerdo con las publicaciones analizadas, se prevé un impacto económico millonario que beneficiará a sectores como la hotelería, la gastronomía y el comercio local. Asimismo, las autoridades de movilidad han anunciado cierres viales, desvíos y modificaciones en el sistema TransMilenio, mientras que el Ideam ha pronosticado la presencia de lluvias moderadas y fuertes en distintas regiones del país durante las fechas de los conciertos.

Los seguidores y asistentes a los eventos masivos deberán mantenerse atentos a las indicaciones oficiales de movilidad y a las actualizaciones climáticas proporcionadas por las autoridades de Bogotá. La cobertura actual no especifica detalles adicionales sobre la agenda posterior de los integrantes de la agrupación tras sus presentaciones en El Campín.