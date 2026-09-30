Últimas noticias del vuelo con destino a Israel desviado a Arabia Saudita tras "incidente violento" entre los pilotos
Un vuelo comercial con destino a Israel fue desviado de urgencia a Arabia Saudí tras una presunta pelea violenta en cabina.
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El resumen
Los pasajeros y la seguridad de la aviación comercial enfrentan consecuencias directas tras un desvío de emergencia hacia Arabia Saudí de un vuelo comercial que cubría la ruta entre Dubái e Israel. La aeronave emitió una llamada de socorro luego de que se registrara un incidente violento en la cabina de pilotos.
Según la cobertura de medios internacionales como la BBC, El País y Fox News, el vuelo de Flydubai aterrizó de forma imprevista después de reportarse heridas en el piloto y el copiloto. Testigos a bordo señalaron que los pasajeros gritaron durante el suceso, mientras que los informes iniciales indican que uno de los pilotos pudo haber sido apuñalado y que el caso incluye una investigación sobre un presunto intento de tomar el control de la aeronave para estrellarla.
Actualmente, las autoridades de Israel mantienen abierta la investigación sobre lo sucedido en la cabina. La cobertura periodística no especifica todavía el estado médico detallado de los involucrados ni las medidas adicionales que tomarán las aerolíneas tras este desvío en Oriente Medio.
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Cobertura (9)
- Terror en un vuelo de Flydubai: las fotos y videos del ataque al piloto del avión La Nación · hace 1 h
- Piloto intenta estrellar un avión con 180 pasajeros y causa un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudita Univision · hace 1 h
- Un vuelo comercial entre Dubái e Israel es desviado a Arabia Saudí tras una llamada de socorro Chicago Tribune · hace 1 h
- Un avión rumbo a Israel se desvía a Arabia Saudí por emergencia y otras noticias en Oriente Medio San Antonio Express-News · hace 1 h
- "Todos los pasajeros gritaban": un avión rumbo a Israel es desviado tras una presunta pelea entre pilotos en la que uno fue apuñalado BBC · hace 1 h
- Israel investiga si uno de los pilotos de un avión que volaba a Tel Aviv trató de tomar el control para estrellarlo EL PAÍS · hace 1 h
- Heridos piloto y copiloto del avión Flydubai con destino a Israel y desviado por incidente Yahoo · hace 3 h
- Un vuelo de Flydubai realiza un aterrizaje de emergencia tras los informes de una pelea en la cabina Fox News · hace 3 h
- Un avión rumbo a Israel se desvía a Arabia Saudí por emergencia y otras noticias en Oriente Medio chicagotribune.com · hace 3 h
Respuestas rápidas
¿A dónde fue desviado el vuelo comercial?
El avión fue desviado y realizó un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudí.
¿Qué aerolínea operaba el vuelo?
Los reportes identifican la aeronave como un vuelo de Flydubai que se dirigía hacia Israel.
¿Qué motivos se investigan sobre el incidente?
Israel investiga una presunta pelea entre pilotos que dejó heridos al piloto y al copiloto, incluyendo indagaciones sobre si se intentó tomar el control del avión.
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