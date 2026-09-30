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Últimas noticias del vuelo con destino a Israel desviado a Arabia Saudita tras "incidente violento" entre los pilotos

Un vuelo comercial con destino a Israel fue desviado de urgencia a Arabia Saudí tras una presunta pelea violenta en cabina.

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El resumen

Los pasajeros y la seguridad de la aviación comercial enfrentan consecuencias directas tras un desvío de emergencia hacia Arabia Saudí de un vuelo comercial que cubría la ruta entre Dubái e Israel. La aeronave emitió una llamada de socorro luego de que se registrara un incidente violento en la cabina de pilotos.

Según la cobertura de medios internacionales como la BBC, El País y Fox News, el vuelo de Flydubai aterrizó de forma imprevista después de reportarse heridas en el piloto y el copiloto. Testigos a bordo señalaron que los pasajeros gritaron durante el suceso, mientras que los informes iniciales indican que uno de los pilotos pudo haber sido apuñalado y que el caso incluye una investigación sobre un presunto intento de tomar el control de la aeronave para estrellarla.

Actualmente, las autoridades de Israel mantienen abierta la investigación sobre lo sucedido en la cabina. La cobertura periodística no especifica todavía el estado médico detallado de los involucrados ni las medidas adicionales que tomarán las aerolíneas tras este desvío en Oriente Medio.

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Cobertura (9)

Respuestas rápidas

¿A dónde fue desviado el vuelo comercial?

El avión fue desviado y realizó un aterrizaje de emergencia en Arabia Saudí.

¿Qué aerolínea operaba el vuelo?

Los reportes identifican la aeronave como un vuelo de Flydubai que se dirigía hacia Israel.

¿Qué motivos se investigan sobre el incidente?

Israel investiga una presunta pelea entre pilotos que dejó heridos al piloto y al copiloto, incluyendo indagaciones sobre si se intentó tomar el control del avión.

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Arabia Saudí Israel Flydubai Oriente Medio Dubái

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