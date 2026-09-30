Últimas noticias del vuelo con destino a Israel desviado a Arabia Saudita tras "incidente violento" entre los pilotos

Los pasajeros y la seguridad de la aviación comercial enfrentan consecuencias directas tras un desvío de emergencia hacia Arabia Saudí de un vuelo comercial que cubría la ruta entre Dubái e Israel. La aeronave emitió una llamada de socorro luego de que se registrara un incidente violento en la cabina de pilotos.

Según la cobertura de medios internacionales como la BBC, El País y Fox News, el vuelo de Flydubai aterrizó de forma imprevista después de reportarse heridas en el piloto y el copiloto. Testigos a bordo señalaron que los pasajeros gritaron durante el suceso, mientras que los informes iniciales indican que uno de los pilotos pudo haber sido apuñalado y que el caso incluye una investigación sobre un presunto intento de tomar el control de la aeronave para estrellarla.

Actualmente, las autoridades de Israel mantienen abierta la investigación sobre lo sucedido en la cabina. La cobertura periodística no especifica todavía el estado médico detallado de los involucrados ni las medidas adicionales que tomarán las aerolíneas tras este desvío en Oriente Medio.