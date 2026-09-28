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Rusia atacó a plena luz del día el corazón de Kiev: arde la Academia de Ciencias de Ucrania

Un ataque ruso a plena luz del día en el corazón de Kiev incendia la Academia de Ciencias de Ucrania.

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  • Clave informativa: Rusia atacó a plena luz del día el corazón de Kiev: arde la Academia de Ciencias de Ucrania
  • Punto central: Un ataque ruso a plena luz del día en el corazón de Kiev incendia la Academia de Ciencias de Ucrania.
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El resumen

Rusia ha intensificado sus ataques con bombardeos y drones contra zonas civiles en Ucrania, afectando edificios de apartamentos, oficinas y un monumento cultural, mientras que se registra al menos un muerto por el impacto directo en la Academia de las Ciencias de Ucrania en Kiev y otras muertes en distintos puntos del territorio. Los reportes también señalan víctimas fatales en Rusia tras el rechazo de Moscú a una petición alemana.

La cobertura de medios como The Morning Call, Chicago Tribune, LatinUS, Infobae y AP News destaca las consecuencias mortales de los ataques en ambas naciones y detalla la petición de Donald Trump para que Volodimir Zelenski llegue a un acuerdo con Vladimir Putin. Paralelamente, Ucrania anuncia avances en el frente de batalla.

De cara al invierno, Ucrania se prepara para afrontar las bajas temperaturas mientras Rusia mantiene y recrudece sus ofensivas militares en zonas urbanas y civiles.

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Cobertura (8)

Respuestas rápidas

¿Qué edificio emblemático fue atacado en Kiev?

La Academia de Ciencias de Ucrania resultó incendiada tras un ataque a plena luz del día.

¿Qué solicitud hizo Donald Trump a Volodimir Zelenski?

Trump pidió a Zelenski que llegue a un acuerdo con Putin, en el contexto de los recientes ataques.

¿Cómo se prepara Ucrania ante la situación?

Ucrania se prepara para el invierno mientras anuncia avances en el frente y enfrenta la intensificación de los ataques rusos.

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