Violento pelotazo desmaya a una fotógrafa en pleno partido en Brasil: video se hace viral

Un violento pelotazo en la cara recibido por una fotógrafa y trabajadora de prensa en Brasil dejó a la reportera gráfica inconsciente durante un encuentro de fútbol, según registran diversos medios. El impacto, capturado en video, se viralizó rápidamente en plataformas digitales y desató fuertes críticas hacia el jugador involucrado por parte de los espectadores y la opinión pública.

La cobertura de la noticia se expandió a través de múltiples portales informativos que difundieron las imágenes del momento exacto del incidente ocurrido en territorio brasileño. Los reportes actuales no detallan la identidad de la fotógrafa afectada ni especifican su estado médico posterior al desmayo, manteniendo la atención en la viralización del video.