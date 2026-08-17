Violento pelotazo desmaya a una fotógrafa en pleno partido en Brasil: video se hace viral
Un fuerte pelotazo en pleno partido en Brasil deja inconsciente a una fotógrafa y genera reacciones en la cobertura internacional.
Cobertura (9)
- La llave de la Libertadores: día, hora y TV de las revanchas después de los 7 empates en las idas FM Universo 97.3 · hace 12 h
- Un pelotazo en la cara desmayó a una trabajadora de prensa Olé · hace 12 h
- Video: de tiro libre a penal por foul a Correa por VAR radio3caseros.com.ar · hace 12 h
- Violento bolazo deja inconsciente a una reportera gráfica en pleno partido en Brasil y el video se vuelve viral nacion.com · hace 12 h
- Susto en fútbol brasileño: pelotazo deja inconsciente a una reportera Futbolred · hace 12 h
- Fuerte pelotazo al rostro dejó inconsciente a periodista en Brasil Win Sports · hace 12 h
- Video: desmayó a la trabajadora de prensa de un pelotazo Olé · hace 12 h
- Un jugador desmayó a una fotógrafa de un pelotazo en la cara y recibió fuertes críticas: el video que se viralizó en Brasil Infobae · hace 12 h
- Violento pelotazo desmaya a una fotógrafa en pleno partido en Brasil: video se hace viral El Tiempo · hace 12 h
El resumen
Un violento pelotazo en la cara recibido por una fotógrafa y trabajadora de prensa en Brasil dejó a la reportera gráfica inconsciente durante un encuentro de fútbol, según registran diversos medios. El impacto, capturado en video, se viralizó rápidamente en plataformas digitales y desató fuertes críticas hacia el jugador involucrado por parte de los espectadores y la opinión pública.
La cobertura de la noticia se expandió a través de múltiples portales informativos que difundieron las imágenes del momento exacto del incidente ocurrido en territorio brasileño. Los reportes actuales no detallan la identidad de la fotógrafa afectada ni especifican su estado médico posterior al desmayo, manteniendo la atención en la viralización del video.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado ahora mismo.
Respuestas rápidas
¿Qué le ocurrió a la fotógrafa en Brasil?
Recibió un violento pelotazo en la cara durante un partido que la dejó inconsciente.
¿Qué pasó con el video del incidente?
El video del impacto se hizo viral y generó fuertes críticas hacia el jugador involucrado.
¿Se conoce el estado de salud actual de la trabajadora de prensa?
La cobertura actual no especifica el estado médico posterior de la reportera gráfica.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
Temas
Tendencias relacionadas
¡A una mano! Vendedor de papas enfrentó a golpes a dos aficionados del Atlas y los 'puso quietos'
Un vendedor ambulante de papas protagonizó una pelea a golpes con dos aficionados del Atlas en las tribunas del Estadio Jalisco.
PSG sufre duro revés: pierden el primer título de la temporada ante Lens
El Paris Saint-Germain cede el primer título oficial de la temporada frente al Lens en una derrota que sacude el arranque futbolístico.
Chivas recibe oferta por la 'Hormiga' González desde Europa
Las Chivas registran cero goles con tres delanteros en la temporada mientras trasciende una oferta desde Europa por Armando González.
Mateo Chávez brilla en victoria del AZ Alkmaar
El mexicano Mateo Chávez lidera al AZ Alkmaar como líder provisional de la Eredivisie tras una destacada actuación.
Perú cayó 3-2 ante Argentina en el Mundial Sub-17 de Vóley 2026
La selección peruana cayó 3-2 ante Argentina en los playoffs del Mundial Sub-17 de Vóley 2026.
Raúl Jiménez debutó en la Championship con gol y empate
Raúl Jiménez regresa al Wolverhampton anotando en su debut en la Championship, marcando un hito en su carrera en Europa.