"No podía dejar que todos los demás murieran", afirma el héroe piloto de Flydubai, Smit Machchhar

En la cobertura inicial del 2 de octubre de 2026, CNN en Español y otros medios informaron que el piloto de Flydubai Smit Machchhar declaró que no podía permitir la muerte de todos a bordo tras ser apuñalado en la cabina, siendo aclamado como héroe. El San Antonio Express-News y Telemundo Miami detallaron sus declaraciones sobre la lucha por sobrevivir durante el incidente con el copiloto.

Por otro lado, EL PAÍS abordó el aterrizaje del avión en Arabia Saudí desde una perspectiva geopolítica, señalando que este evento expone los límites de la cooperación de dicho país con Israel. Las distintas fuentes se centran en el relato personal del piloto y en las implicaciones regionales del aterrizaje, sin que los reportes especifiquen aún los motivos exactos del ataque ni los detalles posteriores sobre el estado legal del copiloto.