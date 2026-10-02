"No podía dejar que todos los demás murieran", afirma el héroe piloto de Flydubai, Smit Machchhar
El piloto Smit Machchhar relata cómo luchó por su vida en la cabina tras el ataque del copiloto.
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El resumen
En la cobertura inicial del 2 de octubre de 2026, CNN en Español y otros medios informaron que el piloto de Flydubai Smit Machchhar declaró que no podía permitir la muerte de todos a bordo tras ser apuñalado en la cabina, siendo aclamado como héroe. El San Antonio Express-News y Telemundo Miami detallaron sus declaraciones sobre la lucha por sobrevivir durante el incidente con el copiloto.
Por otro lado, EL PAÍS abordó el aterrizaje del avión en Arabia Saudí desde una perspectiva geopolítica, señalando que este evento expone los límites de la cooperación de dicho país con Israel. Las distintas fuentes se centran en el relato personal del piloto y en las implicaciones regionales del aterrizaje, sin que los reportes especifiquen aún los motivos exactos del ataque ni los detalles posteriores sobre el estado legal del copiloto.
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Cobertura (6)
- Capitán herido de FlyDubai relata lucha por salvar a pasajeros y otras noticias en Oriente Medio San Antonio Express-News · hace 5 h
- "No iba a permitir que los demás murieran": el capitán del vuelo de Dubái a Israel relata el ataque de su copiloto en la cabina BBC · hace 5 h
- "Luché por mi vida": Piloto indio, aclamado como héroe, recuerda el ataque en la cabina de FlyDubai San Antonio Express-News · hace 5 h
- El aterrizaje del avión en Arabia Saudí muestra los límites de su cooperación con Israel EL PAÍS · hace 5 h
- "Luchaba por mi vida": piloto relata lo que pasó tras ser apuñalado por copiloto de FlyDubai Telemundo Miami (51) · hace 5 h
- "No podía dejar que todos los demás murieran", afirma el héroe piloto de Flydubai, Smit Machchhar CNN en Español · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Quién es Smit Machchhar?
Es un piloto indio de Flydubai a quien la cobertura aclama como héroe tras sobrevivir a un ataque en la cabina.
¿Qué relató el piloto sobre el incidente?
Afirmó que luchó por su vida tras ser apuñalado por el copiloto y que no podía dejar que todos los demás murieran.
¿Qué aspecto geopolítico menciona la cobertura?
EL PAÍS señala que el aterrizaje del avión en Arabia Saudí muestra los límites de su cooperación con Israel.
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