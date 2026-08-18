El riesgo país argentino tocó los 506 puntos: las cinco razones de la suba
El riesgo país argentino trepó hasta los 506 puntos en una jornada donde los mercados financieros reaccionaron con bajas generalizadas.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
El resumen
Inversionistas y tenedores de activos argentinos enfrentan un escenario de marcada cautela tras registrarse una caída de hasta 4% en las acciones nacionales cotizadas en Wall Street. La cobertura periodística detalla que el Banco Central redujo su capacidad de compra de dólares en medio de este clima adverso.
La situación financiera se vio tensionada por la cercanía del indicador a la marca de los 500 puntos básicos, alcanzando su nivel más elevado desde el mes de junio. Diversos medios como La Nación, Infobae y Perfil consignan que el denominado ruido político comenzó a impactar de forma directa sobre la cotización de los bonos soberanos y las acciones locales.
En la actualidad, el indicador se ubica formalmente en los 506 puntos, mientras los analistas de la City y la administración de Javier Milei observan con atención la evolución de los negocios financieros y la firmeza del riesgo país.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 49 min.
Cobertura (10)
- Acciones argentina se hunden hasta 20% en Nueva York y agosto se perfila como un punto de inflexión para los inversores El Economista - Últimas noticias económicas y financieras · hace 4 h
- En la City crece la cautela y el ruido político ya pega en acciones y bonos delsurdiario.com · hace 4 h
- El riesgo país se acerca a 500 puntos y el mercado empieza a castigar al Gobierno Perfil · hace 4 h
- Jornada financiera: las acciones argentinas cayeron hasta 4% en Wall Street y el Banco Central redujo la compra de dólares Infobae · hace 4 h
- Firmeza del riesgo país condiciona negocios financieros en Argentina Yahoo Finanzas · hace 4 h
- El riesgo país se acerca a los 500 puntos básicos y ya llegó a su nivel más alto desde junio Infobae · hace 4 h
- Javier Milei y los mercados velan las armas Letra P · hace 4 h
- En la City crece la cautela y el ruido político ya pega en acciones y bonos delsurdiario.com · hace 4 h
- Los bonos soberanos profundizaron bajas en Wall Street y el riesgo país quedó a un paso de los 490 puntos Ambito · hace 4 h
- El riesgo país argentino tocó los 506 puntos: las cinco razones de la suba La Nación · hace 4 h
Respuestas rápidas
¿A cuánto llegó el riesgo país argentino?
El indicador tocó los 506 puntos básicos, alcanzando su nivel más alto desde junio.
¿Cómo operaron las acciones argentinas en el exterior?
Las acciones argentinas registraron caídas de hasta 4% en Wall Street.
¿Qué sucedió con las reservas y compras del Banco Central?
El Banco Central redujo la compra de divisas durante la misma jornada financiera.
Temas
Tendencias relacionadas
Fernando Farías será trasladado de Argentina a México
El traslado de Fernando Farías a México revuelve el debate sobre el huachicol y la justicia transfronteriza.
Los Leones, en la cima del mundo y contra todos los pronósticos: a 10 años de la gloria olímpica en Río 2016
Los Leones conmemoran una década de su histórica y sorpresiva conquista de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016.
Perú cayó 3-2 ante Argentina en el Mundial Sub-17 de Vóley 2026
La selección peruana cayó 3-2 ante Argentina en los playoffs del Mundial Sub-17 de Vóley 2026.
Más argentinos cobran en dólares desde el exterior gracias al auge de la Economía del Conocimiento
El software concentra 34 % de los ingresos en dólares de los argentinos que trabajan para el exterior, revelando el poder de la Economía del Conocimiento.
Así se jugarán los partidos de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores
Los emocionantes octavos de final de la Copa Libertadores arrancan con partidos de ida que prometen duelos de infarto y desafíos entre gigantes sudamericanos.
Jorge Messi, padre de Lionel, falleció en Argentina a los 68 años
Jorge Messi, padre y pilar de Lionel Messi, falleció en Argentina a los 68 años tras batallar con una larga enfermedad.