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El riesgo país argentino tocó los 506 puntos: las cinco razones de la suba

El riesgo país argentino trepó hasta los 506 puntos en una jornada donde los mercados financieros reaccionaron con bajas generalizadas.

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El resumen

Inversionistas y tenedores de activos argentinos enfrentan un escenario de marcada cautela tras registrarse una caída de hasta 4% en las acciones nacionales cotizadas en Wall Street. La cobertura periodística detalla que el Banco Central redujo su capacidad de compra de dólares en medio de este clima adverso.

La situación financiera se vio tensionada por la cercanía del indicador a la marca de los 500 puntos básicos, alcanzando su nivel más elevado desde el mes de junio. Diversos medios como La Nación, Infobae y Perfil consignan que el denominado ruido político comenzó a impactar de forma directa sobre la cotización de los bonos soberanos y las acciones locales.

En la actualidad, el indicador se ubica formalmente en los 506 puntos, mientras los analistas de la City y la administración de Javier Milei observan con atención la evolución de los negocios financieros y la firmeza del riesgo país.

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Cobertura (10)

Respuestas rápidas

¿A cuánto llegó el riesgo país argentino?

El indicador tocó los 506 puntos básicos, alcanzando su nivel más alto desde junio.

¿Cómo operaron las acciones argentinas en el exterior?

Las acciones argentinas registraron caídas de hasta 4% en Wall Street.

¿Qué sucedió con las reservas y compras del Banco Central?

El Banco Central redujo la compra de divisas durante la misma jornada financiera.

Temas

Riesgo país Wall Street Javier Milei Banco Central Argentina

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