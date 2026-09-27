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A cuánto abre el dólar el lunes 28 de septiembre

La expectativa por la apertura de los mercados cambiarios concentra la atención sobre la cotización del dólar para este lunes 28 de septiembre.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Economia · En aumento
  • Clave informativa: A cuánto abre el dólar el lunes 28 de septiembre
  • Punto central: La expectativa por la apertura de los mercados cambiarios concentra la atención sobre la cotización del dólar para este lunes 28 de septiembre.
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Cobertura (8)

El resumen

Los ahorristas y actores económicos aguardan la habilitación de las operaciones cambiarias para conocer los precios definitivos de apertura tras el fin de semana, en un contexto de permanente seguimiento de las cotizaciones. Diversos medios periodísticos como Clarín, La Nación, TN, TyC Sports, Los Andes, El Cronista y prensalibreonline.com.ar han enfocado su cobertura en el registro de los valores del dólar oficial —incluyendo referencias al Banco Nación— y del dólar blue durante la jornada dominical del 27 de septiembre, anticipando además el escenario que enfrentará la divisa al comenzar la semana hábil.

Mientras los reportes confirman la existencia de precios establecidos para el lunes 28 de septiembre, persiste el debate público sobre la conveniencia de adquirir la divisa estadounidense como resguardo frente a opciones de inversión en pesos.

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Respuestas rápidas

¿Qué cotizaciones del dólar son objeto de seguimiento actual?

La cobertura se centra en el dólar oficial, incluyendo los precios de referencia en el Banco Nación, y en la cotización del dólar blue.

¿Qué medios informan sobre estos precios cambiarios?

Entre los medios que siguen el tema se encuentran La Nación, Clarín, TN, TyC Sports, Los Andes, El Cronista y prensalibreonline.com.ar.

¿Qué debate surge en torno a la compra de dólares?

El Cronista registra un debate sobre si conviene comprar dólares para proteger ahorros a pesar de una posible pérdida de rendimiento frente a inversiones en pesos.

Velocidad

A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →

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