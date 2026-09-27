A cuánto abre el dólar el lunes 28 de septiembre

Los ahorristas y actores económicos aguardan la habilitación de las operaciones cambiarias para conocer los precios definitivos de apertura tras el fin de semana, en un contexto de permanente seguimiento de las cotizaciones. Diversos medios periodísticos como Clarín, La Nación, TN, TyC Sports, Los Andes, El Cronista y prensalibreonline.com.ar han enfocado su cobertura en el registro de los valores del dólar oficial —incluyendo referencias al Banco Nación— y del dólar blue durante la jornada dominical del 27 de septiembre, anticipando además el escenario que enfrentará la divisa al comenzar la semana hábil.

Mientras los reportes confirman la existencia de precios establecidos para el lunes 28 de septiembre, persiste el debate público sobre la conveniencia de adquirir la divisa estadounidense como resguardo frente a opciones de inversión en pesos.