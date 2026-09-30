La rentabilidad del bono a 10 años del Tesoro de EE UU registró su mayor nivel en dos décadas. ¿Por qué debería preocuparle?

El rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años se encuentra cerca de sus máximos registrados en 2007, mientras que la tasa del bono a 30 años se disparó a niveles no vistos desde 2002, según reportan medios como EL PAÍS, Bloomberg.com y El Financiero. Este movimiento en los mercados de deuda coincide con un cierre en rojo en Wall Street impulsado por la guerra en Oriente Medio, además de un repunte en los precios del petróleo que ha llevado a los futuros de acciones de EE.

UU. a apuntar hacia una apertura a la baja para índices como el Dow Jones, S&P y Nasdaq, de acuerdo con información de Acento y Revista ADVFN. Los inversionistas y analistas mantienen la atención en el comportamiento de los mercados financieros y bursátiles, mientras la cobertura periodística señala que Wall Street también observa de cerca los próximos datos de inflación PCE reportados por es.qz.com.