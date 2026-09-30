La rentabilidad del bono a 10 años del Tesoro de EE UU registró su mayor nivel en dos décadas. ¿Por qué debería preocuparle?
La rentabilidad del bono del Tesoro de EE. UU. a 10 años alcanza su mayor nivel en dos décadas mientras Wall Street opera en rojo.
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Cobertura (7)
- Rendimientos de EE.UU. a 10 años cerca de máximos de 2007 Yahoo Finanzas · hace 6 h
- Tasa de bonos del tesoro de EU a 30 años se dispara a niveles de 2002 El Financiero · hace 6 h
- Wall Street cierra en rojo por la guerra en Oriente Medio. Acento · hace 6 h
- Futuros de acciones de EE.UU. apuntan a una apertura a la baja mientras repunta el petróleo: Dow Jones, S&P, Nasdaq, Wall Street Revista ADVFN · hace 6 h
- Wall Street se mantiene estable antes de los datos de inflación PCE es.qz.com · hace 6 h
- Rendimiento de bonos del Tesoro a 30 años sube a máximo de 2002 Bloomberg.com · hace 6 h
- La rentabilidad del bono a 10 años del Tesoro de EE UU registró su mayor nivel en dos décadas. ¿Por qué debería preocuparle? EL PAÍS · hace 6 h
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El resumen
El rendimiento del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años se encuentra cerca de sus máximos registrados en 2007, mientras que la tasa del bono a 30 años se disparó a niveles no vistos desde 2002, según reportan medios como EL PAÍS, Bloomberg.com y El Financiero. Este movimiento en los mercados de deuda coincide con un cierre en rojo en Wall Street impulsado por la guerra en Oriente Medio, además de un repunte en los precios del petróleo que ha llevado a los futuros de acciones de EE.
UU. a apuntar hacia una apertura a la baja para índices como el Dow Jones, S&P y Nasdaq, de acuerdo con información de Acento y Revista ADVFN. Los inversionistas y analistas mantienen la atención en el comportamiento de los mercados financieros y bursátiles, mientras la cobertura periodística señala que Wall Street también observa de cerca los próximos datos de inflación PCE reportados por es.qz.com.
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Respuestas rápidas
¿Qué nivel han alcanzado los bonos del Tesoro de EE. UU.?
El bono a 10 años se sitúa cerca de sus máximos de 2007 y la tasa a 30 años subió a niveles de 2002.
¿Cómo ha reaccionado Wall Street ante estos movimientos?
Wall Street cerró en rojo debido a la guerra en Oriente Medio y los futuros de acciones apuntan a una apertura a la baja en medio de un repunte del petróleo.
¿Qué datos económicos esperan los mercados según los reportes?
La cobertura señala que Wall Street se mantiene a la espera de los datos de inflación PCE.
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