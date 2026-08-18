Fallece a los 98 años Laura Cardoso, icónica actriz brasileña con más de 80 años de carrera

El deceso de la icónica artista brasileña Laura Cardoso, ocurrido a los 98 años, se produce en el marco de una extensa trayectoria artística que abarcó más de ochenta años en la televisión y el teatro de Brasil. Sin embargo, la cobertura informativa presenta una notable divergencia sobre los homenajes y figuras involucradas, ya que algunos medios reportan simultáneamente la muerte de Glória Menezes, descrita como otra leyenda y actriz pionera de la televisión brasileña a los 91 años con más de sesenta años de carrera.

Ante este escenario, la administración gubernamental de Brasil reaccionó de manera oficial, registrándose que el presidente Lula decretó luto por la muerte de reconocidas artistas brasileñas según la información difundida por Prensa Latina. Diversos medios internacionales y regionales, entre los que figuran Euronews, Infobae, Clarín, La Nación y Cadena 3 Argentina, han dado amplia cobertura a estos decesos, destacando el impacto cultural de ambas figuras en el ámbito de las telenovelas.

Las futuras actualizaciones de la cobertura noticiosa dependerán de los anuncios adicionales que puedan emitir las fuentes oficiales y los canales de comunicación sobre los homenajes póstumos y las repercusiones de estas pérdidas en la cultura brasileña.