Al menos 23 muertos al chocar un camión contra un autobús con pacientes rumbo al hospital en Brasil

Un grave accidente de tránsito ocurrido en el sur de Brasil dejó un saldo de al menos veintitrés personas fallecidas, tras la colisión frontal entre un camión y un minibús o autobús que transportaba a pacientes rumbo a un centro hospitalario en el estado de Paraná. La información sobre el siniestro vial fue difundida por diversos medios internacionales y agencias, entre ellas El País, Radio Mitre, Cadena 3 Argentina y Telemundo Delmarva, las cuales recogen los reportes oficiales emitidos por las autoridades policiales que intervinieron en el lugar de la tragedia.

Las coberturas periodísticas actuales no detallan las causas exactas que originaron el impacto entre ambos vehículos ni ofrecen mayores precisiones sobre el estado de posibles sobrevivientes heridos, por lo que la evolución de los informes oficiales marcará los próximos datos sobre el hecho.