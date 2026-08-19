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Al menos 23 muertos al chocar un camión contra un autobús con pacientes rumbo al hospital en Brasil

Un trágico choque vial en Brasil deja al menos veintitrés fallecidos tras impactar un camión contra un vehículo de pasajeros.

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Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇧🇷 Portugues2 horas antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.

🇪🇸 Espanol 19 ago, 16:09 UTC
🇧🇷 Portugues 19 ago, 14:08 UTC · G1

Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.

El resumen

Un grave accidente de tránsito ocurrido en el sur de Brasil dejó un saldo de al menos veintitrés personas fallecidas, tras la colisión frontal entre un camión y un minibús o autobús que transportaba a pacientes rumbo a un centro hospitalario en el estado de Paraná. La información sobre el siniestro vial fue difundida por diversos medios internacionales y agencias, entre ellas El País, Radio Mitre, Cadena 3 Argentina y Telemundo Delmarva, las cuales recogen los reportes oficiales emitidos por las autoridades policiales que intervinieron en el lugar de la tragedia.

Las coberturas periodísticas actuales no detallan las causas exactas que originaron el impacto entre ambos vehículos ni ofrecen mayores precisiones sobre el estado de posibles sobrevivientes heridos, por lo que la evolución de los informes oficiales marcará los próximos datos sobre el hecho.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.

Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Cuántas personas murieron en el accidente?

La cobertura registra al menos veintitrés fallecidos.

¿En qué zona ocurrió el choque?

El siniestro tuvo lugar en el sur de Brasil, específicamente en Paraná.

¿Quiénes viajaban en el minibús?

El vehículo trasladaba a pacientes que se dirigían hacia un hospital.

Temas

Brasil Paraná Accidente vial Tragedia

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