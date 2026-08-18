TiempoAntena Inteligencia de tendencias informativas en vivo
↑ En aumento Mundo

Temblor HOY 16 de agosto de 2026: Sismo en México AL MOMENTO

Una serie de sismos sacude la costa de México, destacando un temblor de magnitud 5,7 en Chiapas.

9fuentes
11artículos
8velocidad
+230%desde la primera detección
hace 5 hprimera detección

El resumen

Un sismo de magnitud 5,7 sacudió la madrugada de este martes la zona de Chiapas en México, de acuerdo con los registros difundidos por medios internacionales y locales. La actividad sísmica en la región costera incluye múltiples movimientos telúricos reportados durante las jornadas recientes, con magnitudes diversas que van desde 3,8 hasta 5,2 y 5,7 en áreas como Huixtla y Cintalapa.

La cobertura periodística presenta discrepancias en las magnitudes y en la cronología exacta de los eventos, al registrarse tanto sismos el 16 de agosto como reportes actualizados para el martes 18 de agosto. Los reportes disponibles no especifican hasta el momento la existencia de daños materiales ni de víctimas personales derivadas de estos temblores.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 59 min.

Cobertura (11)

Respuestas rápidas

¿Cuál fue la magnitud del sismo principal reportado?

Los reportes indican un sismo de magnitud 5,7 ocurrido en la madrugada.

¿Dónde se localizó el epicentro de los temblores?

Las coberturas señalan a la costa de Chiapas, incluyendo localidades como Huixtla y Cintalapa.

¿Se reportan daños materiales o víctimas?

La información disponible en los titulares no especifica datos sobre daños o personas afectadas.

Velocidad

A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →

Temas

México Chiapas Sismo Temblor

Tendencias relacionadas