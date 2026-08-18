Los Leones, en la cima del mundo y contra todos los pronósticos: a 10 años de la gloria olímpica en Río 2016

Contra todos los pronósticos y posicionados en la cima del mundo, el seleccionado argentino de hockey sobre césped masculino alcanzó la mayor hazaña de su historia deportiva en Río de Janeiro, un hito que cambió para siempre el rumbo de esta disciplina en el país según recuerdan los medios en su aniversario. La conmemoración, reflejada por coberturas de medios como La Nación, DeporTV, ESPN y La Nueva Provincia, trae al presente la paradoja de aquella consagración olímpica frente al recorrido histórico del equipo, incluyendo su trayectoria y antecedentes en citas mundialistas.

A diez años de aquel acontecimiento que transformó el deporte nacional, las publicaciones actuales repasan el impacto de la medalla dorada y el historial del combinado argentino sin que se detallen nuevos anuncios institucionales o deportivos recientes sobre la efeméride.