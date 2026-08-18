Los Leones, en la cima del mundo y contra todos los pronósticos: a 10 años de la gloria olímpica en Río 2016
Los Leones conmemoran una década de su histórica y sorpresiva conquista de la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016.
Cobertura (5)
- Los Leones, a 10 años del día que cambió para siempre al hockey argentino DeporTV · hace 4 h
- El historial de Los Leones en Mundiales ESPN Deportes · hace 4 h
- La paradoja de Los Leones y la conquista que cumple 10 años La Nueva Provincia · hace 4 h
- 10 años de Río y la hazaña más grande de Los Leones ESPN Argentina · hace 4 h
- Los Leones, en la cima del mundo y contra todos los pronósticos: a 10 años de la gloria olímpica en Río 2016 La Nación · hace 4 h
El resumen
Contra todos los pronósticos y posicionados en la cima del mundo, el seleccionado argentino de hockey sobre césped masculino alcanzó la mayor hazaña de su historia deportiva en Río de Janeiro, un hito que cambió para siempre el rumbo de esta disciplina en el país según recuerdan los medios en su aniversario. La conmemoración, reflejada por coberturas de medios como La Nación, DeporTV, ESPN y La Nueva Provincia, trae al presente la paradoja de aquella consagración olímpica frente al recorrido histórico del equipo, incluyendo su trayectoria y antecedentes en citas mundialistas.
A diez años de aquel acontecimiento que transformó el deporte nacional, las publicaciones actuales repasan el impacto de la medalla dorada y el historial del combinado argentino sin que se detallen nuevos anuncios institucionales o deportivos recientes sobre la efeméride.
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Respuestas rápidas
¿Qué hito conmemoran Los Leones?
Se cumplen diez años de la conquista de la gloria olímpica y la hazaña más grande del hockey argentino en los Juegos Olímpicos de Río 2016.
¿Qué medios cubren este aniversario?
La cobertura incluye a medios como La Nación, DeporTV, ESPN y La Nueva Provincia.
¿Qué aspectos del equipo recuerdan las publicaciones?
Los artículos repasan la paradoja de la conquista contra todos los pronósticos y el historial del seleccionado en los Mundiales.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
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