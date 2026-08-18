FIFA destituye a COO que se opuso a privatización del Mundial

La FIFA destituye a su director de operaciones, Kevin Lamour, tras expresar críticas y oposición al proyecto de privatización del Mundial impulsado por Gianni Infantino.

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Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇫🇷 Frances — 7.8 horas antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.

🇪🇸 Espanol 18 ago, 04:09 UTC 🇫🇷 Frances 17 ago, 20:21 UTC · Le Télégramme

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