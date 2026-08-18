FIFA destituye a COO que se opuso a privatización del Mundial
La FIFA destituye a su director de operaciones, Kevin Lamour, tras expresar críticas y oposición al proyecto de privatización del Mundial impulsado por Gianni Infantino.
Cobertura (8)
- Infantino muestra su cara más dura: la FIFA destituye oficialmente a un alto cargo es-us.noticias.yahoo.com · hace 3 h
- FIFA Cesa A Director De Operaciones Tras Críticas Al Proyecto De Privatización Del Mundial La Red 106.1 FM · hace 3 h
- Kevin Lamour, crítico con Infantino, deja su cargo en la FIFA MARCA · hace 3 h
- El director de la FIFA dimite tras criticar a Infantino. Vietnam.vn · hace 3 h
- FIFA destituye a Kevin Lamour tras oponerse al plan de Gianni Infantino teleSUR · hace 3 h
- 'Escándalo de pago con fondos públicos a mujer adúltera': el presidente de la FIFA, otra vez en la mira, despide a alto cargo que lo criticó... menos de tres semanas después, OUT starnewskorea.com · hace 3 h
- Crisis en la FIFA: despidieron al número 3 del organismo que había desafiado públicamente a Infantino por el plan de venta del Mundial Infobae · hace 3 h
- FIFA destituye a COO que se opuso a privatización del Mundial ESPN Deportes · hace 3 h
🌍 Propagación entre idiomas
Esta historia apareció primero en la cobertura en 🇫🇷 Frances — 7.8 horas antes de que Tiempo Antena la detectara en las noticias en Espanol.
Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.
El resumen
El director de operaciones de la FIFA, Kevin Lamour, dejó su cargo en el organismo después de desafiar públicamente y criticar al presidente Gianni Infantino en relación con el plan de venta y privatización del Mundial. La cobertura informativa también señala cuestionamientos previos dirigidos al presidente de la organización relacionados con el uso de fondos públicos, vinculados a los reportes sobre la actual crisis institucional en la entidad deportiva.
Las publicaciones actuales documentan la destitución oficial del funcionario sin detallar aún las acciones posteriores que tomarán las partes involucradas dentro de la estructura de la FIFA.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (75% respaldado) Actualizado ahora mismo.
Respuestas rápidas
¿Quién fue destituido de su cargo en la FIFA?
Kevin Lamour, quien se desempeñaba como director de operaciones (COO) y ocupaba el puesto número 3 en el organismo.
¿Cuál fue el motivo de la salida según la cobertura?
La destitución se produjo tras las críticas y la oposición pública de Lamour hacia el plan de privatización del Mundial impulsado por el presidente Gianni Infantino.
¿Qué otros señalamientos acompañan la crisis en la FIFA?
La cobertura menciona además cuestionamientos sobre un presunto pago con fondos públicos a una mujer adúltera, situando nuevamente al presidente de la institución en el centro de la polémica.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
Temas
Tendencias relacionadas
Un jugador de la Serie A casi se ahoga en una piscina y está internado en grave estado
El delantero del Cagliari Yael Trepy se encuentra internado en grave estado en cuidados intensivos tras un accidente en una piscina.
Sergio Busquets vuelve al Barça tres años después: su nuevo rol en el club
Tres años después de su marcha, Sergio Busquets regresa al Barcelona para iniciar una nueva etapa en el club.
Violento pelotazo desmaya a una fotógrafa en pleno partido en Brasil: video se hace viral
Un fuerte pelotazo en pleno partido en Brasil deja inconsciente a una fotógrafa y genera reacciones en la cobertura internacional.
¡A una mano! Vendedor de papas enfrentó a golpes a dos aficionados del Atlas y los 'puso quietos'
Un vendedor ambulante de papas protagonizó una pelea a golpes con dos aficionados del Atlas en las tribunas del Estadio Jalisco.
PSG sufre duro revés: pierden el primer título de la temporada ante Lens
El Paris Saint-Germain cede el primer título oficial de la temporada frente al Lens en una derrota que sacude el arranque futbolístico.
Chivas recibe oferta por la 'Hormiga' González desde Europa
Las Chivas registran cero goles con tres delanteros en la temporada mientras trasciende una oferta desde Europa por Armando González.