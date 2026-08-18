Flick le quitó la capitanía del Barcelona y elige su líder: "Es una decisión mía"

El Nacional.cat señaló que la medida tomó al vestuario por sorpresa, mientras que SPORT describió la designación de capitanes provisionales y la discusión sobre la ausencia de De Jong por lesión. MARCA citó a Flick diciendo que Raphinha liderará al lado de Eric y Pedri hasta que el equipo vote un nuevo capitán. Diario AS confirmó a Raphinha como capitán inmediato.

ESPN Deportes analizó que la elección podría responder a necesidades tácticas y de liderazgo dentro del grupo. Diez.HN reprodujo la frase de Flick: “Es una decisión mía”. La medida ocurre mientras De Jong sigue lesionado, lo que deja vacante el puesto de liderazgo que ocupaba antes de su baja.

La sorpresa generada entre los jugadores indica que la estructura de capitanía todavía está en proceso de consolidación, y los próximos entrenamientos podrían revelar cómo el grupo se adapta a la nueva distribución de responsabilidades.