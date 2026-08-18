Flick le quitó la capitanía del Barcelona y elige su líder: "Es una decisión mía"
Flick destituye a Gavi y elige a Raphinha como nuevo capitán del Barcelona, una decisión que sorprende al vestuario.
El resumen
El Nacional.cat señaló que la medida tomó al vestuario por sorpresa, mientras que SPORT describió la designación de capitanes provisionales y la discusión sobre la ausencia de De Jong por lesión. MARCA citó a Flick diciendo que Raphinha liderará al lado de Eric y Pedri hasta que el equipo vote un nuevo capitán. Diario AS confirmó a Raphinha como capitán inmediato.
ESPN Deportes analizó que la elección podría responder a necesidades tácticas y de liderazgo dentro del grupo. Diez.HN reprodujo la frase de Flick: “Es una decisión mía”. La medida ocurre mientras De Jong sigue lesionado, lo que deja vacante el puesto de liderazgo que ocupaba antes de su baja.
La sorpresa generada entre los jugadores indica que la estructura de capitanía todavía está en proceso de consolidación, y los próximos entrenamientos podrían revelar cómo el grupo se adapta a la nueva distribución de responsabilidades.
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Cobertura (6)
- Gavi, fuera, la decisión coge por sorpresa a una amplia mayoría del vestuario del Barça El Nacional.cat · hace 4 h
- Flick elige a los capitanes provisionales y se pronuncia sobre la polémica con De Jong SPORT · hace 4 h
- Flick: "Hasta que votemos, Raphinha es el capitán junto a Eric y Pedri; De Jong está lesionado" MARCA · hace 4 h
- Capitán Raphinha Diario AS · hace 4 h
- Barcelona: ¿Por qué Flick eligió a Rapinha como capitán? ESPN Deportes · hace 4 h
- Flick le quitó la capitanía del Barcelona y elige su líder: "Es una decisión mía" Diez.HN · hace 4 h
Respuestas rápidas
¿Quién ha sido nombrado capitán del Barcelona después de la decisión de Flick?
Raphinha ha sido nombrado capitán principal, compartiendo la arista con Eric y Pedri.
¿Qué ha dicho el entrenador Xavi Flick sobre su decisión?
Flick declaró que la medida es una decisión suya.
¿Cuál es el estado de De Jong según los reportes?
De Jong está lesionado y no participa en la actualidad.
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