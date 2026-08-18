Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 18 de agosto
El dólar en Colombia registra una baja y el peso sube a máximos de dos días en una jornada clave para la economía.
El resumen
El precio del dólar en Colombia experimenta un movimiento a la baja este 18 de agosto, impulsando al peso colombiano a alcanzar máximos de dos días según detallan FXStreet y Yahoo. Este comportamiento cambiario se produce mientras los mercados mantienen la atención en el nuevo presupuesto proyectado para 2027 y en los datos del Producto Interno Bruto (PIB) correspondientes al segundo trimestre del año.
La cobertura mediática, que incluye a medios como El Espectador y Revista Semana con seguimientos en casas de cambio, enfatiza las expectativas económicas para el transcurso de la semana y la reacción inmediata del mercado financiero local ante dichos indicadores macroeconómicos. La información disponible hasta el momento no especifica las cifras exactas de cotización en cada una de las casas de cambio ni detalla los montos específicos del nuevo presupuesto para 2027, temas que la cobertura aún no profundiza con datos concretos.
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Cobertura (5)
- Dólar en Colombia vuelve a la baja: Mercado está pendiente del nuevo presupuesto para 2027 Yahoo · hace 2 h
- Precio del dólar este 17A lanacionweb.com · hace 2 h
- Precio del Dólar en Colombia hoy 18 de agosto: El Peso colombiano sube a máximos de dos días con el PIB del segundo trimestre en foco FXStreet · hace 2 h
- Dólar en Colombia: ¿qué se espera para esta semana? El Espectador · hace 2 h
- Precio del dólar en casas de cambio: así se mueve este 18 de agosto Revista Semana · hace 2 h
Respuestas rápidas
¿Qué pasa con el dólar en Colombia hoy 18 de agosto?
El dólar vuelve a la baja y el peso colombiano sube a máximos de dos días.
¿Qué factores observa el mercado actualmente?
El mercado está pendiente del nuevo presupuesto para 2027 y del PIB del segundo trimestre.
¿Qué detalles faltan en la cobertura actual?
La información no especifica los precios exactos de las casas de cambio ni los montos detallados del presupuesto.
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