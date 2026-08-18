Primer hit de oro de Elly ayuda a Rojos a dividir la doble jornada vs. Cardenales

Esta jugada rompió la paridad en el marcador y desató la euforia con el primer batazo de este tipo en la carrera del pelotero. La cobertura de medios como Meridiano.net, Chicago Tribune y Deadspin resalta también la actuación de los Rojos en su enfrentamiento previo contra los Medias Blancas, donde el equipo demostró una actitud de resistencia para imponerse 5-4 en diez entradas en una jornada marcada por momentos especiales para la afición.

La cobertura no especifica las implicaciones a largo plazo de estos resultados en la tabla de posiciones de la temporada ni detalla posibles lesiones o ajustes en la alineación de los equipos para los siguientes encuentros.