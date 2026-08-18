Primer hit de oro de Elly ayuda a Rojos a dividir la doble jornada vs. Cardenales
Elly De La Cruz impulsa a los Rojos de Cincinnati con su primer hit de oro en la décima entrada.
El resumen
Esta jugada rompió la paridad en el marcador y desató la euforia con el primer batazo de este tipo en la carrera del pelotero. La cobertura de medios como Meridiano.net, Chicago Tribune y Deadspin resalta también la actuación de los Rojos en su enfrentamiento previo contra los Medias Blancas, donde el equipo demostró una actitud de resistencia para imponerse 5-4 en diez entradas en una jornada marcada por momentos especiales para la afición.
La cobertura no especifica las implicaciones a largo plazo de estos resultados en la tabla de posiciones de la temporada ni detalla posibles lesiones o ajustes en la alineación de los equipos para los siguientes encuentros.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (75% respaldado) Actualizado hace 1 h.
Cobertura (5)
- Locura en Cincinnati: Así fue el primer walk-off de Elly De La Cruz en su carrera Meridiano.net · hace 3 h
- Rojos vencen 5-4 a Medias Blancas en 10 entradas en noche especial para el fanático Chicago Tribune · hace 3 h
- Los Rojos afrontan el partido contra los Medias Blancas con la actitud de nunca rendirse. Deadspin · hace 3 h
- El 1er hit decisivo de De La Cruz en la 10ma da a Rojos una victoria por 6-5 ante Cardenales San Antonio Express-News · hace 3 h
- Primer hit de oro de Elly ayuda a Rojos a dividir la doble jornada vs. Cardenales MLB.com · hace 3 h
Respuestas rápidas
¿Qué equipo ganó con el hit de Elly De La Cruz?
Los Rojos de Cincinnati obtuvieron la victoria en el encuentro.
¿Contra qué rivales jugaron los Rojos en estos encuentros?
Las coberturas mencionan partidos frente a los Cardenales y los Medias Blancas.
¿En qué entrada se definió el partido contra los Cardenales?
El juego se definió en la décima entrada.
Velocidad
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