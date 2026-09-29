La tormenta tropical Rachel se mueve paralelo a la costa de México y se convertiría en huracán

La formación de la tormenta tropical Rachel en el Pacífico ha generado avisos para la costa del suroeste de México, mientras el huracán Polo avanza hacia el noroeste y una nueva depresión tropical amenaza el sur del país. La cobertura de medios como N+, Metro Puerto Rico, The New York Times, Telemundo 52 y CNN en Español registra el movimiento del fenómeno paralelo al territorio mexicano, destacando que Rachel sigue los pasos de Polo y provoca fuerte oleaje en Acapulco.

Los reportes actuales no detallan con precisión la evolución futura ni los daños específicos que el meteoro podría causar en tierra firme, limitándose al monitoreo en vivo de su trayectoria hacia la posible intensificación a huracán.