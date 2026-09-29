La tormenta tropical Rachel se mueve paralelo a la costa de México y se convertiría en huracán
La tormenta tropical Rachel se desplaza paralela a la costa de México con previsión de alcanzar la categoría de huracán.
- Clave informativa: La tormenta tropical Rachel se mueve paralelo a la costa de México y se convertiría en huracán
- Punto central: La tormenta tropical Rachel se desplaza paralela a la costa de México con previsión de alcanzar la categoría de huracán.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 14 calculada a partir de 5 fuentes informativas y 5 artículos verificados.
El resumen
La formación de la tormenta tropical Rachel en el Pacífico ha generado avisos para la costa del suroeste de México, mientras el huracán Polo avanza hacia el noroeste y una nueva depresión tropical amenaza el sur del país. La cobertura de medios como N+, Metro Puerto Rico, The New York Times, Telemundo 52 y CNN en Español registra el movimiento del fenómeno paralelo al territorio mexicano, destacando que Rachel sigue los pasos de Polo y provoca fuerte oleaje en Acapulco.
Los reportes actuales no detallan con precisión la evolución futura ni los daños específicos que el meteoro podría causar en tierra firme, limitándose al monitoreo en vivo de su trayectoria hacia la posible intensificación a huracán.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.
Cobertura (5)
- Rachel Sigue los Pasos de Polo y Genera Fuerte Oleaje en Acapulco N+ · hace 5 h
- Nueva depresión tropical amenaza el sur de México mientras avanza huracán Polo al noroeste Metro Puerto Rico · hace 5 h
- Monitoreo de la tormenta tropical Rachel, en vivo The New York Times · hace 5 h
- Tormenta tropical Rachel se forma en el Pacífico; hay avisos para la costa del suroeste de México Telemundo 52 · hace 5 h
- La tormenta tropical Rachel se mueve paralelo a la costa de México y se convertiría en huracán CNN en Español · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Dónde se ha formado la tormenta tropical Rachel?
La tormenta tropical Rachel se ha formado en el Océano Pacífico, avanzando de manera paralela a la costa de México.
¿Qué efectos genera el sistema en territorio mexicano?
El fenómeno genera fuerte oleaje en Acapulco y ha provocado la emisión de avisos para la costa del suroeste de México.
¿Qué otros sistemas meteorológicos se registran en la zona?
La cobertura también señala el avance del huracán Polo hacia el noroeste y la presencia de una nueva depresión tropical que amenaza el sur de México.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
¿Mantendrá esta noticia su impacto o decaerá en las próximas 24 horas?
Emite tu voto anónimo para medir el sentimiento de los lectores sobre el ciclo informativo.
Temas
Tendencias relacionadas
Hijo de Miguel Cabrera debutó con Venezuela en el Mundial U-15 y reveló qué lo diferencia de su padre
Christopher Cabrera, hijo de Miguel Cabrera, debutó con la selección de Venezuela en el Mundial U-15 celebrado en México.
Llega Presidente de Corea del Sur a México
Diecisiete acuerdos bilaterales marcan la visita oficial del presidente de Corea del Sur a México en el Palacio Nacional.
Sheinbaum considera que la ONU está rebasada; pone como botón de muestra a Palestina, Irán, Cuba y Venezuela
La postura internacional de México genera atención tras las declaraciones sobre el organismo internacional y los próximos viajes oficiales.
Odalys se convierte en huracán
La tormenta tropical Odalys se ha intensificado y se ha convertido en huracán de categoría 1 frente a las costas de México.
Depresión 17-E podría convertirse en huracán categoría 3: Esta es su trayectoria frente a Guerrero, Michoacán y Colima
La depresión tropical 17-E evolucionó a la tormenta tropical Polo y avanza frente a las costas del Pacífico mexicano.
Armando León se luce con doblete ante Dinamo Zagreb
El doblete de Armando León contra Dinamo Zagreb enciende la conversación sobre el nuevo talento mexicano en Europa.