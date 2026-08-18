Un error que costará caro: ¿Por qué el Real Madrid se arrepentirá de haber dejado escapar a Rodri?

Un total de 7 artículos publicados por medios como MARCA, Diario AS, La Vanguardia y cadenaser.com abordan el fichaje de Rodri por el Barcelona y la reacción generada en el entorno del Real Madrid. La cobertura destaca declaraciones virales previas de Rodri tras ganar el Balón de Oro respecto al Real Madrid, además de opiniones contundentes de figuras como Roberto Gómez y David Sánchez sobre la operación.

La afición madridista se encuentra dividida ante este movimiento de mercado, optando en sectores por pasar página y centrarse en Mourinho, mientras otros analistas señalan la situación como un error costoso para el club blanco. Las palabras emitidas por Rodri en 'El Larguero' sobre las llamadas del Real Madrid cobran nueva relevancia en medio del debate actual.

Los próximos acontecimientos dependerán de la evolución deportiva de Rodri en su nuevo equipo y de la respuesta oficial o en el terreno de juego por parte del Real Madrid y su cuerpo técnico.