El Parlamento de Ucrania ha retomado sus sesiones con las crisis de las carteras de Defensa y Exteriores aún sin resolver, mientras el exministro de Defensa ha pronunciado un explosivo discurso en el que exige la celebración de elecciones en tiempos de guerra. La agitación política coincide con la respuesta en las calles, donde miles de ciudadanos y manifestantes se han congregado para exigir diálogo a Volodímir Zelenski y protestar de forma continuada por la destitución del titular de Defensa ocurrida en julio.

La respuesta institucional ha venido marcada por los nombramientos oficiales de Zelenski, quien ha designado un nuevo ministro de Defensa un mes después del cese, descartando al mismo tiempo el regreso de Fédorov al cargo. Esta remodelación gubernamental incompleta ha avivado el descontento social y las movilizaciones ciudadanas recogidas por medios como Yahoo, La Vanguardia, HolaNews, ABC y CNN en Español.

Las incógnitas sobre la estabilidad del Ejecutivo y la continuidad de las protestas marcan el escenario actual sin que la cobertura señale de momento plazos sobre las demandas electorales planteadas.