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DACO aumenta el precio mínimo del café en Puerto Rico tras años sin una revisión integral

El Departamento de Asuntos del Consumidor aprobó un incremento en el precio mínimo del café en Puerto Rico.

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  • Clave informativa: DACO aumenta el precio mínimo del café en Puerto Rico tras años sin una revisión integral
  • Punto central: El Departamento de Asuntos del Consumidor aprobó un incremento en el precio mínimo del café en Puerto Rico.
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El resumen

La revisión de los precios mínimos del café en Puerto Rico se llevó a cabo tras una evaluación de todos los componentes de la industria, de acuerdo con la información difundida por Agricultura y los reportes de diversos medios. El ajuste representa el primer cambio de esta naturaleza en años, ya que la medida se implementó tras un periodo prolongado sin una revisión integral de los costos que afectan al sector cafetalero.

En la actualidad, la medida formaliza la aprobación del aumento en los precios mínimos, generando interrogantes sobre el impacto directo que tendrá para los consumidores en el archipiélago según los distintos análisis de la prensa.

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Cobertura (6)

Respuestas rápidas

¿Qué agencia aprobó el incremento en el precio del café?

El Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) aprobó la revisión de los precios mínimos.

¿Por qué se realizó la modificación en los precios?

La medida se adoptó tras una evaluación de todos los componentes de la industria, luego de años sin una revisión integral.

¿Dónde se registra esta alza en el precio del producto?

El incremento afecta al precio mínimo del café en Puerto Rico.

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