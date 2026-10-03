DACO aumenta el precio mínimo del café en Puerto Rico tras años sin una revisión integral

La revisión de los precios mínimos del café en Puerto Rico se llevó a cabo tras una evaluación de todos los componentes de la industria, de acuerdo con la información difundida por Agricultura y los reportes de diversos medios. El ajuste representa el primer cambio de esta naturaleza en años, ya que la medida se implementó tras un periodo prolongado sin una revisión integral de los costos que afectan al sector cafetalero.

En la actualidad, la medida formaliza la aprobación del aumento en los precios mínimos, generando interrogantes sobre el impacto directo que tendrá para los consumidores en el archipiélago según los distintos análisis de la prensa.