Flick encontró su 9: Barcelona derrotó a Al-Ahly en el Joan Gamper 2026

El Barcelona derrotó al Al-Ahly por un marcador de 2-1 en el Trofeo Joan Gamper 2026, un encuentro que dejó sensaciones positivas de cara al inicio de la temporada oficial. La cobertura destaca el desempeño de los nuevos fichajes del club azulgrana, señalando que han convencido antes del arranque de LaLiga según medios como MARCA, Diario AS y Mediotiempo.