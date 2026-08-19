Flick encontró su 9: Barcelona derrotó a Al-Ahly en el Joan Gamper 2026
El Barcelona se impone al Al-Ahly en el Trofeo Joan Gamper 2026 y Hansi Flick encuentra su delantero.
Cobertura (7)
- Raphinha, mucho más que un brazalete SPORT · hace 3 h
- El 1x1 del Barça contra el Al-Ahly SPORT · hace 3 h
- Barcelona se impone al Al-Ahly en el Joan Gamper y ya pone la mira en LaLiga Mediotiempo · hace 3 h
- Barcelona 2-1 Al Ahly: resumen, goles y resultado Diario AS · hace 3 h
- Los fichajes convencen antes del arranque de LaLiga MARCA · hace 3 h
- ¡EN VIVO! Barcelona y Al Ahly se enfrentan por el Trofeo Joan Gamper ESPN Deportes · hace 3 h
- Flick encontró su 9: Barcelona derrotó a Al-Ahly en el Joan Gamper 2026 Diez.HN · hace 3 h
El resumen
El Barcelona derrotó al Al-Ahly por un marcador de 2-1 en el Trofeo Joan Gamper 2026, un encuentro que dejó sensaciones positivas de cara al inicio de la temporada oficial. La cobertura destaca el desempeño de los nuevos fichajes del club azulgrana, señalando que han convencido antes del arranque de LaLiga según medios como MARCA, Diario AS y Mediotiempo.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (67% respaldado) Actualizado hace 1 h.
Respuestas rápidas
¿Cuál fue el resultado del partido entre Barcelona y Al-Ahly?
El Barcelona se impuso con un marcador de 2-1.
¿Qué torneo se disputó en este encuentro?
Se disputó el Trofeo Joan Gamper 2026.
¿Qué competición sigue para el Barcelona tras este partido?
El equipo pone la mira en el inminente arranque de LaLiga.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
Temas
Tendencias relacionadas
Flick le quitó la capitanía del Barcelona y elige su líder: "Es una decisión mía"
Flick destituye a Gavi y elige a Raphinha como nuevo capitán del Barcelona, una decisión que sorprende al vestuario.
Un error que costará caro: ¿Por qué el Real Madrid se arrepentirá de haber dejado escapar a Rodri?
El fichaje de Rodri por el Barcelona genera debate y divide al madridismo.
Se confirma dónde jugará Julián Álvarez y Barcelona ya lo sabe: "Fue tajante"
El futuro de Julián Álvarez decide la suerte del Atlético y la estrategia del Barcelona
Barcelona se queda sin 9 y sin 54 goles a 6 días del debut en LaLiga
A seis días de su debut en LaLiga, el Barcelona afronta una situación crítica sin un delantero centro claro.
Atlético de Madrid presentó oficialmente a Cuti Romero
Cuti Romero llega al Atlético de Madrid y completa la línea defensiva del club
Real Madrid: ¿Cómo será el XI de Mourinho con 6 nuevos fichajes?
Mourinho y seis fichajes apuntan a que el Real Madrid busque acabar con la hegemonía del Barça.