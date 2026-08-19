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Flick encontró su 9: Barcelona derrotó a Al-Ahly en el Joan Gamper 2026

El Barcelona se impone al Al-Ahly en el Trofeo Joan Gamper 2026 y Hansi Flick encuentra su delantero.

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Cobertura (7)

El resumen

El Barcelona derrotó al Al-Ahly por un marcador de 2-1 en el Trofeo Joan Gamper 2026, un encuentro que dejó sensaciones positivas de cara al inicio de la temporada oficial. La cobertura destaca el desempeño de los nuevos fichajes del club azulgrana, señalando que han convencido antes del arranque de LaLiga según medios como MARCA, Diario AS y Mediotiempo.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (67% respaldado) Actualizado hace 1 h.

Respuestas rápidas

¿Cuál fue el resultado del partido entre Barcelona y Al-Ahly?

El Barcelona se impuso con un marcador de 2-1.

¿Qué torneo se disputó en este encuentro?

Se disputó el Trofeo Joan Gamper 2026.

¿Qué competición sigue para el Barcelona tras este partido?

El equipo pone la mira en el inminente arranque de LaLiga.

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