Otro bombardeo paralizó un oleoducto clave de Arabia Saudita y Aramco advierte que las reservas petroleras están "peligrosamente bajas"

Infobae, Negocios.com y Wapa.tv informan sobre la interrupción de la infraestructura petrolera derivada de este bombardeo en la región. Saudi Aramco ha comunicado a algunas refinerías europeas la situación crítica con el mensaje de que se quedarían sin crudo el próximo mes.

La decisión y las advertencias sobre reservas peligrosamente bajas se producen tras el ataque al oleoducto situado en el mar Rojo, según difunde vozpopuli.com, afectando directamente el suministro internacional. La cobertura no especifica las medidas adicionales que tomará Saudi Aramco ni los plazos concretos para la restauración del oleoducto clave afectado, quedando pendiente cómo responderán las refinerías europeas ante la escasez advertida para el próximo mes.