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Otro bombardeo paralizó un oleoducto clave de Arabia Saudita y Aramco advierte que las reservas petroleras están "peligrosamente bajas"

Un nuevo ataque paraliza un oleoducto clave de Arabia Saudita mientras Saudi Aramco advierte sobre reservas peligrosamente bajas.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Mundo · En su punto
  • Clave informativa: Otro bombardeo paralizó un oleoducto clave de Arabia Saudita y Aramco advierte que las reservas petroleras están "peligrosamente bajas"
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El resumen

Infobae, Negocios.com y Wapa.tv informan sobre la interrupción de la infraestructura petrolera derivada de este bombardeo en la región. Saudi Aramco ha comunicado a algunas refinerías europeas la situación crítica con el mensaje de que se quedarían sin crudo el próximo mes.

La decisión y las advertencias sobre reservas peligrosamente bajas se producen tras el ataque al oleoducto situado en el mar Rojo, según difunde vozpopuli.com, afectando directamente el suministro internacional. La cobertura no especifica las medidas adicionales que tomará Saudi Aramco ni los plazos concretos para la restauración del oleoducto clave afectado, quedando pendiente cómo responderán las refinerías europeas ante la escasez advertida para el próximo mes.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Qué infraestructura petrolera fue afectada en Arabia Saudita?

Un oleoducto clave ubicado en la zona del mar Rojo resultó paralizado tras un presunto nuevo bombardeo.

¿Qué advirtió Saudi Aramco a las refinerías europeas?

La compañía comunicó que se quedarían sin crudo el próximo mes y advirtió que las reservas petroleras se encuentran peligrosamente bajas.

¿Qué datos sobre el flujo de petróleo circulaban antes de la paralización?

El Economista reportó que Arabia Saudí había aumentado el flujo por su gran oleoducto hasta el 80%, alcanzando los 6 millones de barriles diarios.

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Arabia Saudita Saudi Aramco Petróleo Mar Rojo Europa

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