¡Colombia fue tercera en el Mundial Sub-20! Penaltis de infarto y Agudelo, heroína nacional

Durante el tiempo reglamentario, Sintia Cabezas anotó el gol con el que Colombia igualó el marcador ante el conjunto italiano, manteniendo viva la contienda por la medalla de bronce. En la instancia definitiva desde los once pasos, la portera Luisa Agudelo se consolidó como la heroína nacional al destacar con un show de atajadas que le otorgó el triunfo y el tercer lugar mundial al equipo colombiano, según detallan las coberturas de diversos medios.