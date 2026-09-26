¡Colombia fue tercera en el Mundial Sub-20! Penaltis de infarto y Agudelo, heroína nacional
Colombia conquista el tercer lugar en el Mundial Femenino Sub-20 tras vencer a Italia en penaltis.
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Cobertura (6)
- Así fue la hazaña de Colombia: el emotivo triunfo ante Italia que les dio el tercer lugar en el Mundial Femenil Sub-20 Revista GENTE · hace 17 h
- Sintia Cabezas igualó para Colombia vs. Italia: su gol en el Mundial Femenino Sub-20 Noticias Caracol · hace 17 h
- Luisa Agudelo se vistió de heroína y Colombia ganó el bronce en el Mundial Sub 20 Femenino ESPN Deportes · hace 17 h
- Colombia se lleva el bronce sub20 ante Italia en penaltis Diario AS · hace 17 h
- Show de atajadas de Luisa Agudelo en el Mundial Femenino Sub-20: salvó a Colombia en penales Revista Semana · hace 17 h
- ¡Colombia fue tercera en el Mundial Sub-20! Penaltis de infarto y Agudelo, heroína nacional El Tiempo · hace 17 h
El resumen
Durante el tiempo reglamentario, Sintia Cabezas anotó el gol con el que Colombia igualó el marcador ante el conjunto italiano, manteniendo viva la contienda por la medalla de bronce. En la instancia definitiva desde los once pasos, la portera Luisa Agudelo se consolidó como la heroína nacional al destacar con un show de atajadas que le otorgó el triunfo y el tercer lugar mundial al equipo colombiano, según detallan las coberturas de diversos medios.
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Respuestas rápidas
¿Qué lugar obtuvo Colombia en el Mundial Femenino Sub-20?
Colombia se quedó con el tercer puesto y la medalla de bronce del torneo.
¿Qué jugadora anotó el gol del empate para Colombia?
Sintia Cabezas marcó el gol con el que la selección igualó el marcador frente a Italia.
¿Cómo se definió el partido por el tercer lugar?
El encuentro se resolvió en una tanda de penaltis donde la arquera Luisa Agudelo atajó los disparos decisivos.
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