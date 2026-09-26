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¡Colombia fue tercera en el Mundial Sub-20! Penaltis de infarto y Agudelo, heroína nacional

Colombia conquista el tercer lugar en el Mundial Femenino Sub-20 tras vencer a Italia en penaltis.

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  • Clave informativa: ¡Colombia fue tercera en el Mundial Sub-20! Penaltis de infarto y Agudelo, heroína nacional
  • Punto central: Colombia conquista el tercer lugar en el Mundial Femenino Sub-20 tras vencer a Italia en penaltis.
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Cobertura (6)

El resumen

Durante el tiempo reglamentario, Sintia Cabezas anotó el gol con el que Colombia igualó el marcador ante el conjunto italiano, manteniendo viva la contienda por la medalla de bronce. En la instancia definitiva desde los once pasos, la portera Luisa Agudelo se consolidó como la heroína nacional al destacar con un show de atajadas que le otorgó el triunfo y el tercer lugar mundial al equipo colombiano, según detallan las coberturas de diversos medios.

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Respuestas rápidas

¿Qué lugar obtuvo Colombia en el Mundial Femenino Sub-20?

Colombia se quedó con el tercer puesto y la medalla de bronce del torneo.

¿Qué jugadora anotó el gol del empate para Colombia?

Sintia Cabezas marcó el gol con el que la selección igualó el marcador frente a Italia.

¿Cómo se definió el partido por el tercer lugar?

El encuentro se resolvió en una tanda de penaltis donde la arquera Luisa Agudelo atajó los disparos decisivos.

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