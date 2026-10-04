Embajada de Portugal advierte que la policía judicial no ubicó a alias Papá Pitufo: “No se encuentra”

Debido a esta situación, se ha emitido una alerta a Interpol para localizar al señalado contrabandista. La Fiscalía ha respondido sobre el proceso de extradición y el paradero del sujeto, mientras medios como Revista Semana y elpais.com.co detallan la imposibilidad de hallar al individuo en los domicilios registrados.

Existe una divergencia en el enfoque de la información: mientras Diario La Libertad se centra en la alerta internacional, Pulzo y El Colombiano analizan las razones detrás del retraso en la extradición. No se ha precisado la ubicación actual exacta de alias Papá Pitufo.