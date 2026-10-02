Trump ordena el traslado de 52 millones de dólares de ayuda militar a Colombia y otros tres países de América Latina

El traslado de 52 millones de dólares en fondos de ayuda militar originalmente destinados a Europa y Oriente Medio hacia Colombia y otros tres países de América Latina fue ordenado por Trump, según los primeros reportes de Misión Política y Revista Semana. La medida cuenta con el visto bueno presidencial y ha generado controversia y polémica en el Congreso de Estados Unidos, tal como informan Infobae y CRprensa.com, debido a la reasignación presupuestaria que afecta a las regiones de origen.

La cobertura actual de medios como La FM y Ciudad Valencia registra la existencia de este traslado de recursos hacia Latinoamérica, sin que la información disponible detalle las fechas específicas de ejecución de la medida ni los nombres de los otros tres países receptores además de Colombia.