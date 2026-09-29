Rusia lanzó un ataque con drones y misiles balísticos contra zonas civiles e instalaciones clave en Ucrania

Un duro ataque afectó el centro de Kiev a plena luz del día mediante el uso de drones a reacción y misiles balísticos, según los reportes difundidos. Las acciones militares impactaron áreas civiles e instalaciones clave en territorio ucraniano, mientras que en paralelo se registraron ocho muertes en Ucrania y una víctima mortal en Rusia tras el rechazo de Moscú a una petición alemana.

La cobertura periodística detalla que estas ofensivas se producen al mismo tiempo que Ucrania anuncia avances en el frente de batalla. Diversos medios internacionales, entre ellos Yahoo en Español Vida y Estilo, LancasterOnline, Beaumont Enterprise, San Antonio Express-News e Infobae, han dado seguimiento a la jornada de violencia que mantiene en vilo a la capital ucraniana.

Los detalles sobre la magnitud total de los daños materiales y las consecuencias exactas de los bombardeos aún no han sido completamente esclarecidos por los informes disponibles. La evolución de los frentes de combate y la respuesta internacional a estos acontecimientos permanecen bajo observación en las próximas horas.