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Rusia lanzó un ataque con drones y misiles balísticos contra zonas civiles e instalaciones clave en Ucrania

Rusia ejecutó una serie de ataques con misiles balísticos y drones contra zonas civiles e instalaciones en Ucrania.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Mundo · En aumento
  • Clave informativa: Rusia lanzó un ataque con drones y misiles balísticos contra zonas civiles e instalaciones clave en Ucrania
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El resumen

Un duro ataque afectó el centro de Kiev a plena luz del día mediante el uso de drones a reacción y misiles balísticos, según los reportes difundidos. Las acciones militares impactaron áreas civiles e instalaciones clave en territorio ucraniano, mientras que en paralelo se registraron ocho muertes en Ucrania y una víctima mortal en Rusia tras el rechazo de Moscú a una petición alemana.

La cobertura periodística detalla que estas ofensivas se producen al mismo tiempo que Ucrania anuncia avances en el frente de batalla. Diversos medios internacionales, entre ellos Yahoo en Español Vida y Estilo, LancasterOnline, Beaumont Enterprise, San Antonio Express-News e Infobae, han dado seguimiento a la jornada de violencia que mantiene en vilo a la capital ucraniana.

Los detalles sobre la magnitud total de los daños materiales y las consecuencias exactas de los bombardeos aún no han sido completamente esclarecidos por los informes disponibles. La evolución de los frentes de combate y la respuesta internacional a estos acontecimientos permanecen bajo observación en las próximas horas.

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Cobertura (6)

Respuestas rápidas

¿Qué tipo de armamento se utilizó en el ataque?

Los reportes señalan el uso de drones, drones a reacción y misiles balísticos.

¿Qué zonas de Ucrania resultaron afectadas?

La cobertura menciona al centro de Kiev y zonas civiles con instalaciones clave, además de registrar víctimas en el conjunto del país.

¿Qué ocurrió en el ámbito diplomático según la información?

Se menciona el rechazo por parte de Moscú a una petición alemana.

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Rusia Ucrania Kiev Guerra Ataque con drones

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