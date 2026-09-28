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Corea del Sur exige disculpas a Ucrania por revelar el traslado de prisioneros de guerra norcoreanos

Corea del Sur exige disculpas a Ucrania por revelar el traslado de prisioneros norcoreanos

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El resumen

2 prisioneros norcoreanos fueron trasladados a Corea del Sur. La Presidencia surcoreana ha solicitado disculpas y explicaciones oficiales a Ucrania después de que se hiciera pública la información sobre el traslado de dos soldados norcoreanos capturados.

El presidente de Ucrania, Zelenskyy, fue quien reveló que su país envió a Corea del Sur a los 2 prisioneros de guerra norcoreanos. Corea del Sur considera que Ucrania violó un acuerdo de confidencialidad al divulgar esta información.

Por lo tanto, Seúl pide disculpas y una explicación oficial de lo sucedido. A continuación, se deberá conocer la respuesta oficial de Ucrania ante la solicitud de disculpas y explicaciones por parte de Corea del Sur.

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Respuestas rápidas

¿Qué solicita Corea del Sur a Ucrania?

Corea del Sur exige disculpas y explicaciones oficiales a Ucrania por revelar el traslado de prisioneros norcoreanos

¿Quién reveló el traslado de prisioneros norcoreanos?

El presidente de Ucrania, Zelenskyy, fue quien reveló que su país envió a Corea del Sur a los 2 prisioneros de guerra norcoreanos

¿Por qué solicita disculpas Corea del Sur?

Corea del Sur considera que Ucrania violó un acuerdo de confidencialidad al divulgar información sobre el traslado de soldados norcoreanos capturados

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