Corea del Sur exige disculpas a Ucrania por revelar el traslado de prisioneros de guerra norcoreanos

2 prisioneros norcoreanos fueron trasladados a Corea del Sur. La Presidencia surcoreana ha solicitado disculpas y explicaciones oficiales a Ucrania después de que se hiciera pública la información sobre el traslado de dos soldados norcoreanos capturados.

El presidente de Ucrania, Zelenskyy, fue quien reveló que su país envió a Corea del Sur a los 2 prisioneros de guerra norcoreanos. Corea del Sur considera que Ucrania violó un acuerdo de confidencialidad al divulgar esta información.

Por lo tanto, Seúl pide disculpas y una explicación oficial de lo sucedido. A continuación, se deberá conocer la respuesta oficial de Ucrania ante la solicitud de disculpas y explicaciones por parte de Corea del Sur.