Ucrania afirma que obligó a 250 soldados rusos a rendirse en una audaz operación

La cobertura de UNITED24 Media y rfi.fr añadió que la ofensiva rusa retrocede y que Ucrania reconquista casi 300 kilómetros cuadrados, además de recuperar terreno mediante una contraofensiva en el este. Posteriormente, Descifrando la Guerra indicó avances específicos del ejército ucraniano al norte de Limán, mientras que ukrinform.es señaló que el presidente Zelensky abordó con los militares los planes para la cuarta fase de la operación Vivaldi.

No se registran contradicciones explícitas entre los medios respecto a la evolución territorial descrita, aunque la cifra sobre la rendición de tropas rusas proviene únicamente de la afirmación transmitida por CNN en Español. El estado actual de los acontecimientos refleja una dinámica en la que Ucrania recupera terreno y planifica nuevas fases operativas, mientras la cobertura no especifica mayores detalles sobre las reacciones oficiales de Moscú ante estos avances territoriales y militares.