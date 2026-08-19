Mourinho: 'Dudas' hicieron que Rodri eligiera Barcelona sobre Real Madrid

Las declaraciones se produjeron en el programa 'El Chiringuito de Josep Pedrerol' emitido por Mediaset. Mourinho explicó que no puede aceptar jugadores que se lo piensen dos veces, y sostuvo que las dudas de Rodri le generaron dudas a él. En declaraciones recogidas por Mundo Deportivo y El País, añadió que la indecisión del mediocampista le hizo cuestionar su compromiso. También comentó que quiere a Diomande, pero que su situación salarial no es su preocupación, y advirtió que a Arda le podría pasar lo mismo que a Modric, terminando como suplente. En SPORT señaló también que el no de Vinicius y Mbappé reforzaba su visión de un mercado blanco.

Algunos medios, como FotMob y Yahoo, centraron sus notas en la frase de Mourinho 'No podemos tener jugadores que duden', mientras que El Confidencial destacó su declaración de que el mercado está cerrado para él. Pocos informes aportan detalles sobre la postura de Rodri o los términos exactos del acuerdo con el Barcelona, lo que deja una zona poco cubierta en la cobertura. El Barcelona aún no ha emitido un comunicado oficial que confirme los pormenores del traspaso. Queda sin esclarecer cómo la ausencia de Rodri influirá en los planes del Real Madrid para reforzar su centro del campo, y no se ha publicado ninguna respuesta oficial del Barcelona ni del propio jugador. La falta de información sobre posibles contraofertas o cláusulas de rescisión mantiene abierta la expectativa sobre futuros movimientos en la segunda mitad de la ventana de fichajes.

La decisión llega antes de la fase de grupos de la Champions League, donde el Real Madrid buscará reforzar su medio campo. Seguiremos atentos a cualquier comunicado del presidente del Real Madrid y a las declaraciones de los directivos del Barcelona en los próximos días. La evolución de este punto será clave para entender la estrategia de fichajes del club. Algunos analistas también observan la posible renovación del contrato de Mourinho, que expira al final de la temporada.