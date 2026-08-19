Saime cambió las condiciones para sus trámites tras eliminar un requisito

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) modificó las condiciones para sus trámites al eliminar la impresión obligatoria de planillas. Según la cobertura de Noticias Venevisión, La iguana TV, Diario El Oriental, Diario Primicia y LaPatilla.com, la nueva medida establece que los usuarios ahora pueden presentar la planilla de cita en formato digital.

La implementación de esta normativa busca agilizar y simplificar las citas para los trámites institucionales, haciendo que los procesos sean más rápidos y sencillos para la ciudadanía. Las publicaciones coinciden en que la eliminación de este requisito busca reducir el uso físico de papel.

La cobertura actual no registra contradicciones entre los medios sobre la naturaleza de la medida. Hasta el momento, las fuentes se limitan a reportar el cambio en las condiciones de los trámites y la habilitación del formato digital.