Francia acelera sus preparativos de defensa ante el riesgo inminente de ataques híbridos rusos, mientras el presidente Emmanuel Macron reúne a los partidos políticos para abordar asuntos de seguridad, según señalan Agenda Pública, UNITED24 Media y CNN en Español. La situación genera debate político en el ámbito internacional, donde la postura francesa contrasta con la de España, ya que Pedro Sánchez no quiere parecerse a Macron, de acuerdo con la información difundida por 20Minutos.

La cobertura actual examina las razones por las cuales diversas naciones europeas se preparan más allá del conflicto en Ucrania. Por el momento, los reportes informativos no especifican las medidas concretas que adoptarán los diferentes gobiernos ni detallan las respuestas oficiales de las formaciones políticas convocadas a las reuniones de seguridad.